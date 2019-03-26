26 марта. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья началось переселение жителей двух домов на западе Москвы, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Жители двух домов, расположенных в районах Очаково и Можайский, получили смотровые ордера на новые квартиры. Жителям дома на улице Наташи Ковшовой предлагаются новые квартиры в новостройке на улице Матвеевская, жителям дома на улице Толбухина для переезда предлагаются варианты на улице Гжатской и улице Красных Зорь.



Всего в Западном округе идет переселение 12 пятиэтажек в районах Проспект Вернадского, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское. В Можайском районе два дома уже расселены и демонтированы по программе «умного сноса», еще два дома полностью расселены.