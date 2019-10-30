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Город (Москва и область)     30.10.2019 10:54

Жители могут направить пожелания по проектам реновации в течение семи дней после собраний

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Теги:  программа реновации жилья  публичные слушания  реновация жилья  программа реновации 

30 октября. Mossovetinfo.ru – Жители могут направить предложения и пожелания по проектам реновации, рассмотренным на публичных слушаниях в течение 7 дней после их проведения, предложения нужно отправлять в окружные градостроительные комиссии.

Все пожелания и предложения жителей будут переданы разработчикам проектов.

Во вторник, 29 октября в Москве прошли собрания участников публичных слушаний по шести проектам кварталов в рамках программы реновации жилья. На публичные слушания были выставлены проекты планировки микрорайонов 8 и 9 в Бескудниково и микрорайонов 11 и 12 в Западном Дегунино, микрорайона 3 в районе Покровское-Стрешнево, кварталов 58 и 59 района Фили-Давыдково, проекта дома по реновации на Сиреневом бульваре в Измайлово, а также проект застройки микрорайона 19 района в Крюково.

До собраний жители могли ознакомится с представленными проектами на специальных экспозициях, которые проходили в каждом районе с 18 по 24 октября.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  публичные слушания  реновация жилья  программа реновации 

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