5 июня. Mossovetinfo.ru – В 17 парках Москвы открылись зоны отдыха у воды, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Пляжи и места для отдыха открылись в Парке Горького, в «Скольниках», в парке «Фили», в Лианозовском и Гончаровском парках, в парке «Кузьминки», в музее-заповеднике «Царицыно» и других зеленых зонах.



При этом зоны отдыха с купанием появились только в трех парках: в парке «Фили» пляж открылся на берегу Москвы-реки, для купания там установлены два понтонных бассейна, которые наполняют отфильрованной речной водой. Также летние бассейны открылись в парке «Сокольники», а в парке «Левобережный» посетители могут искупаться в Химкинском водохранилище.



В остальных парках зоны отдыха у воды оборудованы бесплатными шезлонгами, рядом оборудованы детские и спортивные площадки, а также кафе.