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Город (Москва и область)     05.06.2019 08:43

Зоны отдыха у воды открылись в 17 парках Москвы

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Теги:  парки  отдых на воде  купание 

5 июня. Mossovetinfo.ru – В 17 парках Москвы открылись зоны отдыха у воды, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Пляжи и места для отдыха открылись в Парке Горького, в «Скольниках», в парке «Фили», в Лианозовском и Гончаровском парках, в парке «Кузьминки», в музее-заповеднике «Царицыно» и других зеленых зонах.

При этом зоны отдыха с купанием появились только в трех парках: в парке «Фили» пляж открылся на берегу Москвы-реки, для купания там установлены два понтонных бассейна, которые наполняют отфильрованной речной водой. Также летние бассейны открылись в парке «Сокольники», а в парке «Левобережный» посетители могут искупаться в Химкинском водохранилище.

В остальных парках зоны отдыха у воды оборудованы бесплатными шезлонгами, рядом оборудованы детские и спортивные площадки, а также кафе.


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Карта места

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Теги: 
парки  отдых на воде  купание 

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