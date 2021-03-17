Звуковыми маяками оборудовали входы на 45 станций московского метро

17 марта. Mossovetinfo.ru – В московском метро входы на 45 станций оборудовали звуковыми маяками для людей с нарушением зрения, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы.



Места для размещения звуковых маяков были выбраны руководством метрополитена вместе с Всероссийским обществом слепых. Маяки расположены на ближайших к социальным объектам входах в метро.



Устройства автоматически меняют громкость, таким образом, люди с нарушением зрения услышат их даже в часы пик.



В общей сложности на 45 станциях размещено 60 звуковых маяков.