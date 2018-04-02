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Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек

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02 Апреля

17:23 Медведев предложил обязать управляющие компании публиковать тарифы на ЖКУ

17:04 Происшествия В Москве неизвестные похитили мужчины и требовали выкуп в 600 тысяч рублей

15:31 Город (Москва и область) Проект для людей старшего поколения получил название «Московское долголетие»

14:34 Происшествия Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Москвы в Бангкок

13:53 Общество 2 апреля стало самым теплым днем с начала года в Москве

13:33 В мире В Telegram заявили, что не имеют технической возможности для передачи ключей шифрования

13:10 Происшествия Автомобиль сбил 10-классника в ТиНАО

12:58 Город (Москва и область) Мосгосстройнадзор проверит в начале апреля более 30 объектов на уровень шума

12:11 Город (Москва и область) Навигацию обновят в московском метро к ЧМ-2018

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Актуальные материалы

17:23 Медведев предложил обязать управляющие компании публиковать тарифы на ЖКУ

13:33 В мире В Telegram заявили, что не имеют технической возможности для передачи ключей шифрования

12:11 Город (Москва и область) Навигацию обновят в московском метро к ЧМ-2018

09:32 В России В России с 1 апреля проиндексировали пенсии

08:41 В России Губернатор Кемеровской области обратился к Путину с заявлением об отставке

16:21 Город (Москва и область) Бесплатные автобусы до кладбищ в Москве на Пасху - список

07:51 Происшествия Задержана генеральный директор компании-собственника здания торгового центра в Кемерово

20:49 В мире Россия высылает 60 американских дипломатов и закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

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