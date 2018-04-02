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13:33 В мире В Telegram заявили, что не имеют технической возможности для передачи ключей шифрования
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12:58 Город (Москва и область) Мосгосстройнадзор проверит в начале апреля более 30 объектов на уровень шума
12:11 Город (Москва и область) Навигацию обновят в московском метро к ЧМ-2018
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Одни и те же услуги в однотипных домах в одинаковых климатических, географических условиях часто отличаются в десятки раз.
Благодаря работе следователей и сотрудников уголовного розыска, мужчина был освобожден.
Название выбрали москвичи, голосование проходило на портале мэра и в центрах социального обслуживания.
Командир принял решение вернуться в Москву. Посадка ожидается около 19:00 по московскому времени.
Температура воздуха в районе главной метеостанции на ВДНХ к 13:00 поднялась до 7,2 градуса.
Данные из чатов хранятся в разных местах, и администратор мессенджер не имеет возможности их расшифровать ни при каких обстоятельствах.
Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 1 апреля.
По результатам проверок Центр экспертиз передаст официальные заключения в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости
На схемах будут обозначены главные московские места чемпионата мира по футболу.
Более 10 миллионов пассажиров воспользовались Московским центральным кольцом (МЦК) в марте 2018 года.
Специалисты уже работают над устранением проблемы.
Межбюджетные трансферты на эти цели в размере 2563 млн рублей между десятью субъектами Федерации. Москва и Московская область не получили эти трансферты
17:23 Медведев предложил обязать управляющие компании публиковать тарифы на ЖКУ
13:33 В мире В Telegram заявили, что не имеют технической возможности для передачи ключей шифрования
12:11 Город (Москва и область) Навигацию обновят в московском метро к ЧМ-2018
09:32 В России В России с 1 апреля проиндексировали пенсии
08:41 В России Губернатор Кемеровской области обратился к Путину с заявлением об отставке
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07:51 Происшествия Задержана генеральный директор компании-собственника здания торгового центра в Кемерово
20:49 В мире Россия высылает 60 американских дипломатов и закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге