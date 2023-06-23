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Мнения     13.07.2023 10:09

Байден готовит НАТО к длительному конфликту с Россией, проводя параллель с холодной войной New York Times

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Теги:  Байден  НАТО  Украина  Россия  холодная война  New York Times 

13 июля — Mossovetinfo.ru — Байден готовит НАТО к длительному конфликту с Россией, проводя параллель с холодной войной, под таким заголовком New York Times (NYT) анализирует речь президента США по окончании саммита Альянса в Вильнюсе.

"Завершая саммит НАТО, посвященный войне в Украине и другим быстро меняющимся вызовам, президент Байден поклялся, что альянс будет противостоять российской агрессии столько, сколько потребуется", - гласит подзаголовок передовицы NYT.

"Президент Байден завершил встречу союзников по НАТО в среду в Вильнюсе, Литва, обращением к этой стране и всему миру, сравнив битву за изгнание России с Украины с борьбой за свободу в Европе времен холодной войны и пообещав, что “мы не дрогнем”, независимо от того, как долго будет продолжаться война.

Его речь, казалось, готовила американцев и страны НАТО к конфронтации, которая может продолжаться годами, помещая ее в контекст важнейших конфликтов в раздираемом войнами прошлом Европы. И он назвал это испытанием воли президента России Владимира В. Путина, который не проявил интереса к отказу от вторжения, которое пошло не по плану, но втянуло его в войну на истощение", - пишет NYT.

В материале отмечается, что и НАТО также готовится к затяжному противостоянию.

"Но на встрече также было ощущение, что НАТО вступает в затяжную борьбу с Россией. В опубликованном во вторник коммюнике описываются достижения России в области ядерного оружия, космических аппаратов, кибервойны и дезинформации, а также обязательства государств-членов по новым расходам и новым партнерствам для противодействия ей во всех этих областях.
Ни разу в своих публичных комментариях лидеры НАТО не обсуждали переговоры с Россией о прекращении огня или перемирии в корейском стиле — молчаливое признание того, что Украина настаивает на возвращении гораздо большей части своей территории до начала переговоров, и что г-н Путин сигнализировал о нежелании отступать", - пишет NYT.

Также отмечается, что "решение не приглашать Украину в НАТО все же вызвало некоторое беспокойство, что это может затянуть войну, потому что г-н Путин знает, что Киев может быстро присоединиться к альянсу, как только боевые действия закончатся".

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Теги: 
Байден  НАТО  Украина  Россия  холодная война  New York Times 

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