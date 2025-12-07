16 декабря — Mossovetinfo.ru — Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова призвала запретить публикациюОдинцовского городского округа, где сегодня утром произошла трагедия.Считаю публикацию видео нападения в школе неприемлемой. Это совершенно неэтично по отношению в первую очень к пострадавшим, к семье погибшего мальчика. Видео и фото с места преступления должны быть под запретом. И использоваться только в рамках следственных действий", - написала Мишонова в своем телеграм-канале.15-летний ученик этой школы с ножом и газовым баллончиком совершил нападение в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. По последним данным, в результате происшествия погиб ученик четвертого класса, охранник получил ранения.