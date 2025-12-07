 
Актуальные темы: переговоры
Мнения     16.12.2025 12:52

Детский омбудсмен призвала запретить публикацию видео и фото нападения в школе в Одинцове

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  школа  Одинцовский  Горки  Успенская  убийство  видео  фото  публикации  омбудсмен  дети  преступления  мнение 

16 декабря — Mossovetinfo.ru — Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова призвала запретить публикацию видео и фото нападения с ножом в школе Одинцовского городского округа, где сегодня утром произошла трагедия.

Считаю публикацию видео нападения в школе неприемлемой. Это совершенно неэтично по отношению в первую очень к пострадавшим, к семье погибшего мальчика. Видео и фото с места преступления должны быть под запретом. И использоваться только в рамках следственных действий", - написала Мишонова в своем телеграм-канале.

15-летний ученик этой школы с ножом и газовым баллончиком совершил нападение в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. По последним данным, в результате происшествия погиб ученик четвертого класса, охранник получил ранения.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
школа  Одинцовский  Горки  Успенская  убийство  видео  фото  публикации  омбудсмен  дети  преступления  мнение 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:52 Мнения Детский омбудсмен призвала запретить публикацию видео и фото нападения в школе в Одинцове

12:31 Происшествия СК назначит комплекс судебных экспертиз после убийства в школе в Одинцово (Горки-2)

11:08 Происшествия В Москве задержаны мошенники за обман под видом поверки и замены счетчиков воды

18:09 Город (Москва и область) Мишустин и Собянин открыли центр практической подготовки для машиностроения

07:47 Город (Москва и область) Еще три БПЛА, атаковавших Москву, сбито силами ПВО – Собянин 7:41 мск

Актуальные материалы

12:14 Мнения Кремль: обновленная Стратегия нацбезопасности США - залог переговоров по Украине

21:38 Мнения Путин: «мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду»

00:50 Мнения Трамп: встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо

06:03 Общество В ОП РФ объяснили, что делать покупателям при возврате квартиры по схеме Долиной – РИА Новости

17:38 В мире Путин: отказ от предложений России по мирным договорённостям может привести к утрате государственности Украины

16:13 В мире Путин: американские предложения по Украине могут быть положены в основу мирного урегулирования

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru