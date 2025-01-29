Эрдоган: никто не в силах выдворить жителей Газы с их вечной, тысячелетней родины

10 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Малайзию провел пресс-конференцию в аэропорту имени Ататюрка. На которой заявил что «"никто не в силах выдворить жителей Газы с их вечной, тысячелетней родины", (…) "план по выдворению палестинцев из Газы не имеют ценности, достойной обсуждения"». Об этом сообщает Анадолу.



Касаясь ситуации в Газе и соглашения о прекращении огня президент отметил, что несмотря на коварные игры Израиля, обмен пленными и заключенными продолжается.

«Мы рады наблюдать, что ХАМАС остается верен своим обязанностям», - отметил Эрдоган.



Президент Эрдоган продолжил следующими словами: «К сожалению, мы наблюдаем, что у израильской администрации на уме более коварные и бесчеловечные планы вместо того, чтобы сделать перемирие постоянным».



По его словам, никто не в силах изгнать жителей Газы с их неизменной тысячелетней родины.



Глава турецкого государства заявил, что Палестина вместе с Газой, Западным берегом и Восточным Иерусалимом принадлежит палестинцам.



Комментируя план Трампа по выселению палестинцев из Газы, Эрдоган раскритиковал данное предложение: «Предложения по Газе, выдвинутые новой администрацией США под давлением сионистской верхушки, с нашей точки зрения, не имеют ценности, достойной обсуждения».



Также сообщается, что Президент Турции рассказал о своем азиатском турне. «Во время моего визита в 3 дружественные и братские страны мы подпишем множество соглашений для дальнейшего укрепления наших двусторонних отношений», - сказал он.



Также по информации Анадолу, Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщило, что общий объем гуманитарной помощи, отправленной в сектор Газа, достиг 96 131 тонны.



В заявлении, опубликованном AFAD в социальной сети, отмечается, что 15-е турецкое судно с гуманитарной помощью для Газы достигло египетского порта Эль-Ариш.



Согласно этой информации15-й «Корабль добра», отправленный при поддержке неправительственных организаций, доставил 1956 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы.

Количество гуманитарной помощи, отправленной в сотрудничестве с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из Турции в Газу с 15 кораблями и 14 авиационными рейсами, достигло 96 тысяч 131 тонны.

