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Мнения     10.02.2025 02:01

Эрдоган: никто не в силах выдворить жителей Газы с их вечной, тысячелетней родины

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Теги:  Эрдоган  Турция  Газа  выдворение  план  Хамас  США  Израиль 

10 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Малайзию провел пресс-конференцию в аэропорту имени Ататюрка. На которой  заявил что  «"никто не в силах выдворить жителей Газы с их вечной, тысячелетней родины", (…) "план по выдворению палестинцев из Газы не имеют ценности, достойной обсуждения"». Об этом  сообщает Анадолу.

Касаясь ситуации в Газе и соглашения о прекращении огня президент отметил, что несмотря на коварные игры Израиля, обмен пленными и заключенными продолжается.
«Мы рады наблюдать, что ХАМАС остается верен своим обязанностям», - отметил Эрдоган.

Президент Эрдоган продолжил следующими словами: «К сожалению, мы наблюдаем, что у израильской администрации на уме более коварные и бесчеловечные планы вместо того, чтобы сделать перемирие постоянным».

По его словам, никто не в силах изгнать жителей Газы с их неизменной тысячелетней родины.

Глава турецкого государства заявил, что Палестина вместе с Газой, Западным берегом и Восточным Иерусалимом принадлежит палестинцам.

Комментируя план Трампа по выселению палестинцев из Газы, Эрдоган раскритиковал данное предложение: «Предложения по Газе, выдвинутые новой администрацией США под давлением сионистской верхушки, с нашей точки зрения, не имеют ценности, достойной обсуждения».

Также  сообщается, что Президент Турции рассказал о своем азиатском турне. «Во время моего визита в 3 дружественные и братские страны мы подпишем множество соглашений для дальнейшего укрепления наших двусторонних отношений», - сказал он.

Также по  информации Анадолу, Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщило, что общий объем гуманитарной помощи, отправленной в сектор Газа, достиг 96 131 тонны.

В заявлении, опубликованном AFAD в социальной сети, отмечается, что 15-е турецкое судно с гуманитарной помощью для Газы достигло египетского порта Эль-Ариш.

Согласно этой информации15-й «Корабль добра», отправленный при поддержке неправительственных организаций, доставил 1956 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы.
Количество гуманитарной помощи, отправленной в сотрудничестве с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из Турции в Газу с 15 кораблями и 14 авиационными рейсами, достигло 96 тысяч 131 тонны.

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Теги: 
Эрдоган  Турция  Газа  выдворение  план  Хамас  США  Израиль 

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