 
Актуальные темы: переговоры
Мнения     10.02.2026 17:45

Госслужащий должен быть борцом и не бояться конфликтов - Собянин

Теги:  Собянин  Кириенко  госуправление  госслужба  конгресс  стратегия  мнение 

10 февраля — Mossovetinfo.ru — Государственный служащий должен быть борцом, который горит работой и не боится конфликтов. Таким мнение высказал мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании первого Международного конгресса государственного управления, - сообщает ТАСС.

«Для управленца более высокого уровня необходимо понимание стратегии и стремление ее реализовать. То есть человек должен гореть на работе, он должен желать эту работу, желать достигнуть результатов и не бояться конфликтов. Он должен быть борцом», - рассказал Собянин.

По его словам, такие управленцы ценятся выше обычных чиновников, которые делают упор только на собственных показателях полезности. Человек, который идет на государственную службу, должен иметь желание быть полезным обществу.

Собянин добавил, что граждане ежедневно ждут от госслужащих совершения подвигов.

«Герой СВО - это человек, который, рискуя жизнью и всем, что у него есть, здоровьем и так далее, он идет в атаку, и это момент его жизни - квинтэссенция всего чего есть. Чиновник не идет в атаку с автоматом, но он каждый день должен выдавать подвиг», - подчеркнул Собянин.

Мэр отметил, что соответствовать запросу жителей и быть героем каждый день на госслужбе очень сложно.
«Если такие люди приходят на государственную службу, их надо беречь, лелеять и помогать им становиться настоящими лидерами», - заключил мэр.

Гордость мэра Москвы Сергея Собянина передается и гражданам России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во вторник на пленарной сессии Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом в рамках Международного конгресса государственного управления.

