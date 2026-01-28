Другие материалы
10.02.2026, 17:45
Госслужащий должен быть борцом и не бояться конфликтов - Собянин
10 февраля — Mossovetinfo.ru — Государственный служащий должен быть борцом, который горит работой и не боится конфли...
01.02.2026, 12:53
Ненависть ко всему русскому у польского руководства взяла верх – Песков
1 февраля — Mossovetinfo.ru — Ненависть ко всему русскому у польского руководства взяла верх, русофобские чувства д...
28.01.2026, 10:16
Против инициативы Минпросвещения запретить сайты с заданиями и ответами ЕГЭ, ОГЭ выступила Справедливая Россия
28 января — Mossovetinfo.ru — Фракция Справедливая Россия в Госдуме выступила против инициативы Минпросвещения - за...