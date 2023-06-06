15 июня — Mossovetinfo.ru — Гражданство РФ иностранцам надо давать только при одновременной постановке на военный у...

7 июня — Mossovetinfo.ru — Взрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса" может негативно сказаться на дальнейшей судьбе зе...

6 июня — Mossovetinfo.ru — США пока не знают, кто несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС и также власти СШ...