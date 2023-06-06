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Мнения     15.06.2023 12:23

Гражданство РФ надо давать иностранцам только при постановке на военный учет - глава СПЧ

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Теги:  Гражданство РФ  паспорт  воинский учет  СПЧ  Фадеев  мнение 

15 июня — Mossovetinfo.ru — Гражданство РФ иностранцам надо давать только при одновременной постановке на военный учет. Такое мнение высказал в четверг глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, — сообщает ТАСС.

"У нас началась специальная военная операция в прошлом году. А мужчины-мигранты не военнообязанные. Может, они на военный учет встанут одновременно с тем, как получать паспорт гражданина РФ? Паспорт давай, а военный билет мы не очень хотим", — сказал Фадеев на тематической сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он считает, что нужно предельно жестко действовать — "хочешь получить паспорт, будь добр встать на военный учет и получить военный билет".

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Теги: 
Гражданство РФ  паспорт  воинский учет  СПЧ  Фадеев  мнение 

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