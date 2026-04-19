26.04.2026 10:17

Из-за недостаточных общих знаний современным детям легче поверить недостоверной информации - Миронов

26 апреля — Mossovetinfo.ru — Современные школы готовят неграмотных детей, которые не умеют учиться. Из-за недостаточных общих знаний современным детям легче поверить недостоверной информации. Школам стоит отказаться от «второстепенных» предметов в программе. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Я сейчас скажу жестко, пускай на меня не обижаются, сегодня школа готовит недоумков, я не буду говорить другие слова. Они неграмотные, они очень многих вещей абсолютно не знают. И самое печальное, они не могут учиться, они не умеют это делать», - сказал Миронов.

Из-за недостаточных общих знаний современным детям легче поверить недостоверной информации, считает он. «Они будут верить, что так оно и есть, тем более в гаджетах очень много всего говорится», - подчеркнул политик.

Также лидер партии «Справедливая Россия» подчеркнул, что у учителей на хватает времени учить детей из-за бюрократической нагрузки. При этом педагоги за свою нагрузку получают «недостойную зарплату». «Давайте, чтобы зарплата учителей была минимум 200% от средней заработной платы в субъекте. Давайте разгрузим их от этой бюрократической нагрузки, которая сегодня существует. Дайте им возможность учить детей», - призвал Миронов.

Миронов призвал отказаться от «второстепенных» предметов в школах, в том числе от изучения второго иностранного языка.

По его мнению, не нужно воспитывать из детей полиглотов, а также натаскивать их по не нужным в жизни предметам. Дети после школы не умеют учиться и думать, поэтому в дальнейшем им тяжелее дается учеба в вузах, отметил депутат.

«Здравый смысл нужно возвращать. Нужны те предметы, которые действительно нужны людям, чтобы они просто были образованы», - заключил политик.

