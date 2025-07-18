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Мнения     26.07.2025 08:23

Из-за сбоя Starlink в четверг украинские военные отложили несколько операций с участием беспилотников - Reuters

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Теги:  Starlink  Илон Маск  сбой  Украина  ВСУ 

26 июля — Mossovetinfo.ru — Вооруженные силы Украины в значительной степени зависят от системы Starlink. Так из-за сбоя Starlink в минувший четверг, который продлился два с половиной часа, украинские военные отложили несколько операций с использованием беспилотников. По мнению Reuters существует «огромный риск» для командования ВСУ.

В специальном репортаже агентства Reuters сообщается, что ранее не публиковавшийся приказ Илона Маска об отключении спутниковой связи на части территории Украины сорвал контрнаступление Киева осенью 2022 года. Агентство Reuters изучило приказ миллиардера и его последствия для стран, которые всё больше зависят от его интернет-сервиса Starlink.

«По словам трёх человек, знакомых с приказом, Маск поручил старшему инженеру калифорнийского офиса SpaceX, компании Маска, которая управляет Starlink, отключить покрытие в таких районах, как Херсон — стратегически важный регион к северу от Чёрного моря, который Украина пыталась вернуть под свой контроль», отмечается в репортаже.

В специальном репортаже агентства Reuters отмечается, что приказ Маска стал первым намёком на то, какой властью магнат теперь обладает в сфере геополитики и глобальной безопасности благодаря Starlink — быстрорастущему спутниковому интернет-сервису, который в начале этого десятилетия практически не существовал, а теперь обеспечивает связь даже в отдалённых уголках мира.

По состоянию на апрель 2025 года, согласно сообщениям украинского правительства в социальных сетях, Киев получил более 50 000 терминалов Starlink.

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Теги: 
Starlink  Илон Маск  сбой  Украина  ВСУ 

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