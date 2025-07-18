26 июля — Mossovetinfo.ru — Вооруженные силы Украины в значительной степени зависят от системы Starlink. Так из-за сбоя Sta...

22 июля — Mossovetinfo.ru — Не надо будоражить людей и призывать готовиться к блокировке мессенджеров после начала р...