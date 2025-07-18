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26.07.2025, 08:23
Из-за сбоя Starlink в четверг украинские военные отложили несколько операций с участием беспилотников - Reuters
26 июля — Mossovetinfo.ru — Вооруженные силы Украины в значительной степени зависят от системы Starlink. Так из-за сбоя Sta...
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Мнения
22.07.2025, 17:33
Миронов полагает необоснованными прогнозы что останется только новый мессенджер MAX, а остальные заблокируют
22 июля — Mossovetinfo.ru — Не надо будоражить людей и призывать готовиться к блокировке мессенджеров после начала р...
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18.07.2025, 09:21
Мария Захарова: Новый визионерский проект глобального глубинного государства - это искусственный интеллект
18 июля — Mossovetinfo.ru — Искусственный интеллект становится не столько инструментом прогресса, сколько рычагом д...