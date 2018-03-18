Каспаров призвал к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018

31 марта. Mossovetinfo.ru - Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров «призывает не посылать никаких представителей правительств» на чемпионат мира в России - ЧМ-2018, который стартует в июне нынешнего года. С таким призывом Каспаров обратился в статье в немецкой газете «Frankfurter Allegemeine Zeitung».



При этом Каспаров отметил, что бойкот ЧМ-2018 со стороны отдельных футболистов и/или сборных за три месяца до начала турнира стал бы наказанием только для самых футболистов.



Каспаров не исключает «заговор» в том факте, что 14 июня принимающая ЧМ-2018 Россия столкнется с Саудовской Аравией в Москве - самой слабой командой в самой слабой группе мира в истории чемпионата мира. «Чистое совпадение? Возможно. Но когда речь идет о взаимодействии между международными федерациями спорта и путинской Россией, мы узнали, что существует больше заговоров, чем совпадений», - отмечает Каспаров.