Другие материалы
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Мнения
31.03.2018, 18:10
Каспаров призвал к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018
31 марта. Mossovetinfo.ru - Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров «призывает не посылать никаких представителей правительств» на чемпионат мира в России - ЧМ-2018, который стартует в июне н...
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Мнения
22.03.2018, 00:13
Изменять условия медстраховки для не прошедших диспансеризацию полагает правильным заммэра Москвы
22 марта. Mossovetinfo.ru - Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников полагает правильным пересматривать условия страховки для тех, кто не прошел диспансеризацию и вследствие э...
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Мнения
18.03.2018, 19:58
Навальный заявил Собчак, что она «часть грандиозной махинации» на выборах
18 марта. Mossovetinfo.ru - По мнению Алексея Навального, которое он высказал в адрес и в лицо Ксении Собчак в ходе совместного эфира в воскресенье вечером на канале «Навальный LIVE» в интернет, - она...