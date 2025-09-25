Другие материалы
-
Мнения
30.10.2025, 13:32
Кредиты дорогие временно, пока не пока сбалансируются спрос и предложение товаров – Набиуллина
30 октября — Mossovetinfo.ru — Кредиты дорогие временно, пока не пока сбалансируются спрос и предложение товаров – Н...
-
Мнения
02.10.2025, 21:23
Путин призвал быть готовыми «к чему угодно» - клуб «Валдай»
2 октября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XХII ежегодного засе...
-
Мнения
25.09.2025, 11:39
Новый подход Трампа к Украине заставляет Европу чувствовать себя виноватой - Bloomberg
25 сентября — Mossovetinfo.ru — Украинские и европейские официальные лица приветствовали изменение риторики Трампа...