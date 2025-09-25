Кредиты дорогие временно, пока не пока сбалансируются спрос и предложение товаров – Набиуллина

30 октября — Mossovetinfo.ru — Кредиты дорогие временно, пока не пока сбалансируются спрос и предложение товаров – Набиуллина, - без этого не получится вернуть низкую инфляцию, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме.



Умеренные ставки появляются только тогда, когда инфляция низкая. А если же снизить ключевую ставку при высокой инфляции, то эффект будет обратным. Экономика получит двойной удар. Сначала будет взлет инфляции, затем будет взлет ставок, - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.



Да, кредиты остаются дорогими, но это временно, на тот период, пока производственные возможности нашей экономики не догонят спрос, пока спрос и предложение товаров не сбалансируются. Без этого не получится вернуть низкую инфляцию, - отметила глава ЦБ РФ.



По мнению Набиуллиной, ключевая ставка сама по себе не может сделать кредиты дешевыми.



Эльвира Набиуллина представляет в ГД доклад об основных направлениях единой денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы и ответила на вопросы депутатов.