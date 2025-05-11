Лучшей столицей мира назвал Москву отец Илона Маска

9 июня — Mossovetinfo.ru — Лучшей столицей мира назвал Москву на международные сессии Форума Будущего 2050 Эррол Маск, инженер, бизнесмен и отец знаменитого миллиардера и предпринимателя Илона Маска.



Эррол также рассказал, что его отговаривали от поездки в Москву под предлогом, что это небезопасно, но на самом деле он увидел совсем иное и очень злится на себя, что не посетил Москву раньше.



«Конечно же, все это не так. Я приехал сюда. Я собирался свою дочь Александру с собой привезти. Тем не менее она не смогла приехать сюда, но ездила со мной в Дубай. И когда мы из Дубая собирались улетать в Москву, вдруг ей стали приходить сообщения, чтобы она не ездила в Россию. А потом из других стран мира стали писать, что мне не нужно ехать в Россию. Почему мне не нужно ехать в Россию? Чего мне бояться? Но прямого ответа мне никто не давал. Мне сказали, что если я поеду в Россию, моя жизнь будет под угрозой», - рассказал он на Форуме будущего - 2050.



«И вот я приехал сюда. И первое, что я увидел, - абсолютно прекрасная цивилизация во всех смыслах. Я увидел город, который на самом деле мог бы поспорить с Древним Римом. Во многим этот город - лучшая столица мира», - отметил Маск.



Также Эррол Маск отметил, что Россия, по его мнению, является одной из самых лучших стран, которую он когда-либо видел.



Аудитория встретила его слова аплодисментами. «Эррол Маск, отец Илона Маска, сорвал аплодисменты, заявив, что Москва это настоящий символ прогресса в мире и лучшая столица в мире. Форум Будущего 2050», - сообщил в своем телеграм-канале политолог Сергей Марков.



Отметим, что Эррол Маск подчеркнул, что на самом деле является критично настроенным ко всему человеком. На полях форума он сказал, что восприятие России в США во многом искажено за счет СМИ и отметил, что необходимо изменить восприятие.



Накануне Эррол Маск отметил, что это его первый раз в Москву и он очень злится на себя, что не бывал здесь раньше. «Я всегда хотел посетить Москву, и только сейчас у меня появилась такая возможность. Должен сказать, что я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы, ее чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, – гений! Здания напоминают мне о Древнем Риме, очень похоже на картины с древнеримскими сюжетами. На мой взгляд, весь мир должен больше знать о Москве. О городе говорят много всякого разного, но Москва сама по себе прекрасна. Что заинтересовало меня больше всего, что повсюду в садах и парках гуляют женщины и дети, не опасаясь за свою жизнь, – они просто счастливы. Это впечатление останется со мной навсегда», – сказал Маск.



Организатор форума — Институт Царьграда.