1 июля — Mossovetinfo.ru — Сенат США во вторник, после бессонной ночи, одобрил масштабный законопроект Трампа
: республиканцы в Сенате с небольшим перевесом голосов, после напряжённой борьбы за голоса ключевых противников, приняли законопроект о внутренней политике ( госрасходах, налогах и потолке госдолга) . Голосование было 50 на 50. В конечном счёте вице-президента Джей Ди Вэнса призвали выйти из законодательного тупика и отдать решающий 51-й голос, сообщает CNN.
В Сенате работали над законопроектом всю минувшую ночь, - марафонское голосование по масштабному законопроекту о внутренней политике президента Дональда Трампа затянулось до утра вторника.
«Назревает ещё одна битва с высокими ставками, поскольку законопроект должен быть принят Палатой представителей, прежде чем он попадёт на стол президента. Лидеры Республиканской партии спешат направить законопроект в Белый дом до 4 июля», - отмечает CNN.
Республиканцы в Конгрессе надеются, что их масштабный пакет мер по сокращению налогов и расходов, также известный как «большой красивый законопроект», будет представлен президенту Дональду Трампу к 4 июля — Дню независимости США.
«Сенат принял законопроект о сокращении налогов и расходов на сумму 3,3 триллиона долларов 51 голосом против 50. Вице-президент Джей Ди Вэнс проголосовал за принятие законопроекта.
Законопроект, предусматривающий снижение налогов на 4,5 триллиона долларов и сокращение расходов на 1,2 триллиона долларов, теперь направлен в Палату представителей, где его принятие не гарантировано из-за противодействия некоторых республиканцев», - отмечает агентство Блумберг.
Законопроект на сумму в несколько триллионов долларов предусматривает снижение налогов и увеличение финансирования национальной безопасности, частично за счёт самого значительного за последние десятилетия сокращения федеральной системы социальной защиты. Также законопроект предполагает увеличение потолка государственного долга США на 5 триллионов долларов, сокращение ряда социальных программ и рост военных расходов.
CNN также сообщает, что в понедельник, когда Сенат обсуждал «Большой красивый законопроект» президента Дональда Трампа перед окончательным голосованием, миллиардер и предприниматель, до недавнего времени и соратник Трампа, Илон Маск
выступил с резким предупреждением в своей социальной сети.
«Каждый член Конгресса, который выступал за сокращение государственных расходов, а затем сразу же проголосовал за самое масштабное увеличение долга в истории, должен повесить голову от стыда! И они проиграют праймериз в следующем году, чего бы мне это ни стоило», — написал он.
Несколько часов спустя он пошёл ещё дальше, заявив в соцсети, что если «безумный законопроект о расходах будет принят, то на следующий день будет создана Партия Америки».
«Нашей стране нужна альтернатива однопартийной системе, в которой доминируют демократы и республиканцы, чтобы у людей действительно был ГОЛОС», — написал Маск.
В ночном посте в социальных сетях Трамп выступил с критикой в адрес Маска и пригрозил направить Департамент эффективности государственного управления (DOGE) против технологического миллиардера.