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Мнения     22.07.2025 17:33

Миронов полагает необоснованными прогнозы что останется только новый мессенджер MAX, а остальные заблокируют

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Теги:  мессенджер MAX  MAX  монополия  блокировка  качество  Сергей Миронов  Справедливая Россия — за Правду  мнение  Гусев  инициатива 

22 июля — Mossovetinfo.ru — Не надо будоражить людей и призывать готовиться к блокировке мессенджеров после начала работы нового мессенджера MAX, заявил Председатель партии «Справедливая Россия — за Правду», руководитель фракции в ГД ФС РФ Сергей Миронов при пресс-подходе в Госдуме и в своем телеграм-канале mironovonline.

«На днях некоторые комментаторы, в том числе среди коллег-депутатов, призвали готовиться к блокировке мессенджеров. Мол, все закроют, останется только новый MAX. Не надо будоражить людей, анонсировать такие спорные решения, которых еще нет на бумаге и вряд ли будут»,- сообщил Миронов.

По мнению Миронова, «на одном безальтернативном мессенджере», далеко не уедешь и в начале MAX должен завоевать доверие.

«Новый отечественный мессенджер – это хорошо, это нужно. Но не надо людям ничего навязывать! Новый сервис должен завоевать доверие – качеством, удобством, уровнем безопасности, конфиденциальности, защищенности данных. Тогда люди сами придут туда. Да, нам нужно развивать свои сервисы, свое программное обеспечение. В условиях конкуренции это будет успешнее и быстрее.

Не надо в сфере современных технологий создавать подобие советских «Жигулей»: хочешь, не хочешь – покупай. На одних «Жигулях» далеко не уедешь. И на одном безальтернативном мессенджере – тоже», - полагает Миронов.

Также сегодня 1-й замруководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев сообщил, что обратился к Михаилу Мишустину и Максуту Шадаеву с предложением, чтобы создать новую программу для безопасного и бесплатного перевода данных в отечественный MAX и на компьютеры пользователей.

«Мессенджеры— это фото, видео, документы, целая жизнь», - отметил Гусев в своем телеграм-канале gusev_tg. Потеря этих данных может вызвать серьезные неудобства и риски для информационной безопасности, считает депутат.

Также во вторник заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на форуме «Территория смыслов» заявил, что блокировки иностранных мессенджеров в России не планируются, речь идет о соответствии российским требованиям.

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Теги: 
мессенджер MAX  MAX  монополия  блокировка  качество  Сергей Миронов  Справедливая Россия — за Правду  мнение  Гусев  инициатива 

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