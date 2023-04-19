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Мнения     27.04.2023 22:53

«Наши отношения находятся в одной из самых низших точек, которые можно припомнить» - посол США в РФ

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Теги:  США  Россия  отношения  крах  посол  Трейси  интервью  мнение  дух Эльбы  Украина  Москва  Вашингтон 

27 апреля. Mossovetinfo.ru - Отношения между Соединенными Штатами и Россией в данный момент находятся в одной из низших точек за долгое время. Об этом заявила посол США в Москве Линн Трейси в опубликованном в четверг интервью газете "Коммерсант".

"Я соглашусь с тем, что наши отношения находятся в одной из самых низших точек, которые можно припомнить за очень долгое время", - сказала она, комментируя заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что российско-американские отношения пребывают в состоянии краха.

Трейси сказала что переломный момент в отношениях Москвы и Вашингтона наступил на фоне событий на Украине и вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году.
"Россия неверно истолковала ситуацию в Украине в 2014 году. И снова неверно ее истолковала в 2022 году и продолжает это делать", сказала посол.

Трейси также указала на то, что в настоящее время ведется много разговоров о русофобии и отмене будущего России, однако "это не является целью Соединенных Штатов".
"Вообще в том, что касается американо-российских отношений, я бы хотела особо подчеркнуть, что США не рассматривают россиян как врагов. Сейчас много говорят о русофобии, отмене России, отмене будущего России. Это не является целью Соединенных Штатов. И мы, безусловно, никаким образом не хотим отменить народ России", - сказала Трейси.

Посол США в РФ была в России в конце 1980-х и сравнивая тот и нынешний периоды отмечает, что заглушают голоса несогласия и памяти не понятно как это может помочь будущему России.
"Печально видеть, в каком направлении движется Россия: представляется, что она движется в прошлое, во времена репрессий. Когда я была здесь в конце 1980-х, я помню, как общество было наэлектризовано реабилитацией Николая Бухарина, как появилось ощущение, что наконец можно честно и открыто говорить о прошлом. Поэтому так печально и тревожно видеть, как снова заглушают голоса несогласия и памяти. И тут, знаете, возникает вопрос: а как это помогает будущему России?".

Ранее, 25 апреля, сообщалось, что посол США в России Линн Трейси возложила цветы к мемориалу "Дух Эльбы" в Москве в 78-ю годовщину встречи войск США и СССР на реке Эльбе. Об этом сообщили во вторник в телеграм-канале американской дипмиссии. "Сегодня, 78 лет спустя, мы возлагаем цветы к мемориалу "Дух Эльбы", чтобы почтить память солдат той войны и вспомнить время, когда народы Америки и России работали сообща и вместе сражались за мир, свободу, справедливость, и защиту невинных", - отмечалось в сообщении.

Мемориальные плиты "Дух Эльбы" были торжественно открыты в 1995 году в Москве в Парке Победы на Поклонной горе и в Вашингтоне на Арлингтонском кладбище в честь встречи советских и американских войск на реке Эльбе 25 апреля 1945 года.

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Теги: 
США  Россия  отношения  крах  посол  Трейси  интервью  мнение  дух Эльбы  Украина  Москва  Вашингтон 

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