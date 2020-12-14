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Мнения     14.12.2020 21:34

Навальный сделал шаг, чтобы стать сакральной жертвой - генерал ФСБ

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Теги:  Навальный  разоблачение  сакральная жертва  КГБ  Михайлов 

14 декабря. Mossovetinfo.ru - Навальный своим "дурацким" разоблачением сделал шаг, чтобы стать "сакральной жертвой" и "обеспечил алиби убийцам из западных спецслужб". Такое мнение в своем аккаунте в Facebook высказал член совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

"Навальный сделал шаг, чтобы стать сакральной жертвой. То что он России на фиг не нужен очевидно. Теперь мяч на поляне противника. Своим, прямо скажу, дурацким "разоблачением" банды убийц он обеспечил алиби убийцам из западных спецслужб. Наступит момент и они придушат кролика самым экзотическим образов. Тем более, что Новичок его не берет", - написал А.Михайлов.
"А кирпичи, трамваи и подсолнечное масло в России закончились. Цианиды, синильная кислота или крысиный яд... Но как грамотно! Накатить на ФСБ, а погибнуть за Западе от рук мигранта, бешенной лисы или астероида. И неутешная вдова поднимет знамя из рук хладеющего мужа", - добавил Михайлов.

В то же время Михайлов не исключил, что те, кого Навальный считает своими убийцами - скорее его негласные охранники. "Ну а те кого он считал своими убийцами, что я исключаю, были скорее всего его охранниками, что я не исключаю. Сегодня Навальный России нужен живой", - полагает Михайлов.


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Теги: 
Навальный  разоблачение  сакральная жертва  КГБ  Михайлов 

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