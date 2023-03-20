Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства - Володин

4 апреля. Mossovetinfo.ru - Поддержка киевского режима со стороны США и Европы привела к созданию на Украине террористического государства, переговоры с террористами не ведут, их уничтожают, заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.



"Произошла страшная трагедия в Санкт-Петербурге. В результате теракта, совершённого преступным киевским режимом, погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), много людей пострадало. Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства", - написал спикер Госдумы.



Также Володин пишет о других терактах совершенных в России в отношении журналистов и сообщает, что ряд терактов в отношении журналистов предотвращены ФСБ.



"Киевский режим пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду. Кровь погибших и раненых на руках Байдена, Макрона, Шольца и других глав государств, поддерживающих режим Зеленского. Терроризму нет оправдания. Во всём мире с ним жёстко борются. Переговоры с террористами не ведут, их уничтожают", - пишет Володин.