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Мнения
04.04.2023, 08:26
Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства - Володин
4 апреля. Mossovetinfo.ru - Поддержка киевского режима со стороны США и Европы привела к созданию на Украине террорис...
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Мнения
01.04.2023, 08:47
Украина вряд ли сможет в 2023 году вытеснить российские войска - генерал Милли
1 апреля, Mossovetinfo.ru - Генерал армии США, 20-й председатель Объединённого комитета начальников штабов Пентагона М...
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Мнения
20.03.2023, 12:02
У Украины есть только одна попытка на контрнаступление, заявил президент Чехии
20 марта, Mossovetinfo.ru - У Украины в этом году есть только одна попытка провести контрнаступление, рассказал в инте...