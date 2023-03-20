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Мнения     04.04.2023 08:26

Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства - Володин

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Теги:  Госдума  Володин  Украина  мнение 

4 апреля. Mossovetinfo.ru - Поддержка киевского режима со стороны США и Европы привела к созданию на Украине террористического государства, переговоры с террористами не ведут, их уничтожают, заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Произошла страшная трагедия в Санкт-Петербурге. В результате теракта, совершённого преступным киевским режимом, погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), много людей пострадало. Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства", - написал спикер Госдумы.

Также Володин пишет о других терактах совершенных в России в отношении журналистов и сообщает, что ряд терактов в отношении журналистов предотвращены ФСБ.

"Киевский режим пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду. Кровь погибших и раненых на руках Байдена, Макрона, Шольца и других глав государств, поддерживающих режим Зеленского. Терроризму нет оправдания. Во всём мире с ним жёстко борются. Переговоры с террористами не ведут, их уничтожают", - пишет Володин.

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Теги: 
Госдума  Володин  Украина  мнение 

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