 
Актуальные темы: коронавирус
Мнения     23.03.2021 11:00

Повторно привиться «Спутником V», вероятно, будет нельзя - Роспотребнадзор

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  Спутник V 

23 марта. Mossovetinfo.ru — Повторно привиться вакциной от коронавируса «Спутник V» вероятно будет нельзя, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста, заместителя директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

По словам Пшеничной, «Спутник V» по предположениям специалистов дает высокий подъем антител, которые будут сохраняться в организме достаточно долгий период. Однако, также прививка стимулирует и выработку антител к аденовирусу, на основе которого сделана вакцина.

В связи с этим, повторная вакцинация «Спутником V» будет неэффективной, так как компоненты вакцины могут разрушаться сохранившимися в организме антителами.

Однако, инфекционист отметила, что повторную вакцинацию можно проводить с использованием других вакцин - например российских «ЭпиВакКорона» или «КовиВак».

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. В России для вакцинации доступны три российские вакцины. Разработанный НИЦ имени Гамалеи препарат «Спутник V» был зарегистрирован в августе прошлого года, и стал первой в мире вакциной от коронавируса. 14 октября в России была зарегистрирована вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор». 20 февраля была зарегистрирована вакцина «Ковивак», которую разработали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  Спутник V 

Возврат к списку

Лента новостей

12:17 В России Twitter после замедления работы начал удалять запрещенный контент - Роскомнадзор

12:03 Мнения Врач Мясников предупредил об угрозе вспышки туберкулеза в России

11:37 В мире Лавров заявил об уничтожении Евросоюзом отношений с Россией

11:14 Город (Москва и область) Еще 250 камер в Москве начнут штрафовать за нарушение правил остановки

11:00 Мнения Повторно привиться «Спутником V», вероятно, будет нельзя - Роспотребнадзор

Актуальные материалы

09:02 Город (Москва и область) С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов

13:44 Происшествия МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального

08:41 Мнения В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину распространения COVID-19

08:22 Город (Москва и область) Справку о правах на жилье в Москве можно будет получить только в электронном виде

12:12 Город (Москва и область) Участок оранжевой ветки метро закроют с 20 марта по 2 апреля

13:35 Общество В Госдуму внесен законопроект об умерщвлении бездомных животных

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru