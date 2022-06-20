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28.06.2022, 09:47
CNN: советники Байдена в частном порядке сомневаются, что Украина может вернуть всю свою территорию
28 июня. Mossovetinfo.ru – Чиновники Белого дома теряют уверенность в том, что Украина когда-либо сможет вернуть все з...
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Мнения
27.06.2022, 16:25
Преподаватели, искажающие информацию по СВО, должны уволиться – председатель Госдумы
27 июня, Mossovetinfo.ru - Ведущие пропаганду против специальной военной операции должны уволиться, заявил 27 июня спи...
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Мнения
20.06.2022, 11:43
Глава Минцифры высказался против закрытия в России YouTube и наказаний за использование VPN
20 июня. Mossovetinfo.ru – Против закрытия в России YouTube и наказаний за использование VPN высказался глава Минцифры Мак...