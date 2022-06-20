Преподаватели, искажающие информацию по СВО, должны уволиться – председатель Госдумы

27 июня, Mossovetinfo.ru - Ведущие пропаганду против специальной военной операции должны уволиться, заявил 27 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин выступая на парламентских слушаний в Госдуме по теме высшего образования.



«Тот, кто начинает все это (информацию о специальной военной операции, СВО – ред.) искажать и тем более пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти, так поступают во всех странах», - подчеркнул председатель ГД.



Володин подчеркнул, что сегодня «мы должны быть честны перед ними» - нашими солдатами, которые защищают безопасность России, спасают наших соотечественников.



Также 27 июня в Госдуме открылась, организованная фракцией «Справедливая Россия — За правду», выставка, посвященная ветеранам боевых действий. «Важно, чтобы все военнослужащие — солдаты и офицеры, — отдавая свою жизнь, жертвуя собой, совершая подвиги, понимали: за ними страна, народ, и, что бы ни случилось, их не бросят. Помогут семьям и сделают все для героев, которые обеспечивают безопасность своей страны, граждан», — сказал Председатель ГД Вячеслав Володин.