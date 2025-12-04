Пришло время провести президентские выборы на Украине, - Трамп

9 декабря — Mossovetinfo.ru — Настало время провести президентские выборы на Украине, высказал мнение президент США Дональд Трамп в интервью Politico, отметив, что «у них давно не было выборов» и «это уже не демократия».



«Думаю, да. Давно уже не было. Дела идут не очень хорошо. Да, думаю, пора. Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, у украинского народа должен быть такой выбор. И, возможно, Зеленский победит. Не знаю, кто победит. Но у них давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но в какой-то момент это уже не демократия», - заявил президент США, отвечая на вопрос Politico.



Также Трамп в этом интервью отметил, что Зеленский - «отличный продавец». «Он заставил мошенника Джо Байдена дать ему 350 миллиардов долларов. И посмотрите, что это ему дало. Около 25% его страны пропало», - пояснил Трамп.



Также Трамп повторил, что по состоянию на вчерашний день Зеленский «еще не читал» последних наработок по мирному плану и что команде Зеленского понравился его мирный план.



Зеленскому придется «взяться за дело» и «принять вещи такими какие они есть», потому что Украина проигрывает, заявил Трамп. Он отметил, что в переговорном процессе Россия находится на более выгодных переговорных позициях, чем Украина.



Также Трамп полагает, что ситуация, конфликт в Украине — это «большая проблема для Европы, и они не справляются с ней хорошо». «Я получаю доклады, которые вы никогда не увидите. То, что происходит с Европой, - ужасно. Я считаю, что это ставит под угрозу ту Европу, которую мы знаем. Европа могла бы быть совершенно другой», - также отметил Трамп. Многие страны Европы скоро «перестанут быть жизнеспособными» из-за катастрофической миграционной политики, полагает Трамп.



В интервью были затронуты и другие вопросы внешней и внутренней политики США, отношения к этим вопросам Трампа и его администрации.



Сегодня Папа Римский после встречи с Зеленским призвал к «диалогу ради справедливого мира», передает Sky TG24.