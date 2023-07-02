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29.07.2023, 23:47
Путин объяснил некоторые аресты тем, что РФ находится в состоянии вооруженного конфликта
29 июля — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин, комментируя ряд арестов в стране, заявил, что во время вооруж...
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Мнения
13.07.2023, 10:09
Байден готовит НАТО к длительному конфликту с Россией, проводя параллель с холодной войной New York Times
13 июля — Mossovetinfo.ru — Байден готовит НАТО к длительному конфликту с Россией, проводя параллель с холодной войн...
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Мнения
02.07.2023, 09:26
Washington Times: Байден нарушил Конституцию США, отправив Украине солдат и вооружение
2 июля — Mossovetinfo.ru — Президент США Джо Байден нарушил Конституцию, отправив вооружение и военнослужащих Украи...