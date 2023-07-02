Путин объяснил некоторые аресты тем, что РФ находится в состоянии вооруженного конфликта

29 июля — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин, комментируя ряд арестов в стране, заявил, что во время вооруженного конфликта России с соседом должно быть "определённое отношение" к тем людям, которые наносят ущерб внутри страны. О этом сообщает ИНТЕРФАКС.



"У нас 2023-й, и Российская Федерации находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. И думаю, что определённое отношение к тем людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должно быть", - сказал Путин журналистам в субботу.



Так он ответил на вопрос об арестах социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) и режиссера Евгении Беркович и на реплику о том, что существует мнение, будто в России, возможно, повторяется 1937 год.



"Я не знаю даже, о ком вы говорите, я фамилии эти слышу в первый раз, и не очень понимаю, что они сделали и что с ними сделали. Просто я вам говорю о своем отношении в целом к проблеме. На Украине за это расстреливают. Ну не за это, а за подобное", - сказал Путин.



"Это не значит, что мы должны так поступать, но мы должны иметь в виду, что для того, чтобы нам добиваться успехов, в том числе в зоне боевых действий, нам нужно соблюдать всем определённые правила", - заявил Путин.