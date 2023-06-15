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Мнения     23.06.2023 13:38

Расползание по миру поставляемых Украине вооружений, неизбежный процесс — Песков

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Теги:  запад  оружие  распространение  Израиль  опасения  Песков  мнение  Нетаньяху 

23 июня — Mossovetinfo.ru — Угроза расползания по всему миру поставляемых Украине натовских вооружений весьма актуальна, это неизбежный процесс, тем более что киевские власти не могут обеспечить сохранность и учет этого оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.

Угрозу мы оцениваем как весьма и весьма актуальную. Мы еще ранее говорили о такой опасности и о том, что поставляемое западное оружие на Украину уже продается разными преступными группировками в Европе. Это неизбежный процесс, и чем больше такого оружия поставляется на Украину, туда, где не могут ни учет нормальный обеспечить, ни сохранность, ни безопасность - все это, конечно, чревато большими угрозами для региональной и, в более широком контексте, мировой безопасности, — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу оценить угрозу, о которой говорил Нетаньяху.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, западное противотанковое оружие уже обнаружили у израильских границ и что Израиль опасается, что передаваемое Украине вооружение окажется у Ирана и будет использовано против Тель-Авива.

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Теги: 
запад  оружие  распространение  Израиль  опасения  Песков  мнение  Нетаньяху 

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