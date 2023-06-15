23 июня — Mossovetinfo.ru — Угроза расползания по всему миру поставляемых Украине натовских вооружений весьма актуа...

20 июня — Mossovetinfo.ru — Старость начинается в среднем с 63 лет, полагают участники опроса ВЦИОМ, опубликованного н...

15 июня — Mossovetinfo.ru — Гражданство РФ иностранцам надо давать только при одновременной постановке на военный у...