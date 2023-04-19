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Мнения
22.04.2023, 12:13
Разрешить украинский конфликт можно лишь в ходе переговоров - глава Минобороны Италии
22 апреля. Mossovetinfo.ru - Урегулировать конфликт на Украине можно только путём прямых переговоров сторон, такое мн...
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Мнения
19.04.2023, 18:22
Роскачество: выманивают данные только аферисты
19 апреля, Mossovetinfo.ru - 39% респондентов получают звонки от финансовых мошенников 1-2 раза в неделю, в каждом третье...
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Мнения
19.04.2023, 07:30
Следующие недели и месяцы будут критичными для Украины - Белый дом
19 апреля. Mossovetinfo.ru - Следующие недели и месяцы будут критичными для Украины, Вашингтон продолжит оказывать Ки...