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Мнения     22.04.2023 12:13

Разрешить украинский конфликт можно лишь в ходе переговоров - глава Минобороны Италии

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Теги:  СВО  конфликт  Италия  Минобороны  мнение  переговоры  Крозетто 

22 апреля. Mossovetinfo.ru - Урегулировать конфликт на Украине можно только путём прямых переговоров сторон, такое мнение выразил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Stampa.
Рим предпринимает попытки добиться урегулирования украинского кризиса мирными средствами, отметил Крозетто.

"Надо попытаться прекратить столкновение и усадить за один стол две конфликтующие стороны, которые не разговаривают друг с другом", — заявил он.

В то же время Крозетто отметил, что Италия не отказывается предоставлять Украине "средства для самообороны". Ранее, в конце марта, он сообщил, что на поле боя в СВО войска Италии отправлены не будут.

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Теги: 
СВО  конфликт  Италия  Минобороны  мнение  переговоры  Крозетто 

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