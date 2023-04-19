Разрешить украинский конфликт можно лишь в ходе переговоров - глава Минобороны Италии

22 апреля. Mossovetinfo.ru - Урегулировать конфликт на Украине можно только путём прямых переговоров сторон, такое мнение выразил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Stampa.

Рим предпринимает попытки добиться урегулирования украинского кризиса мирными средствами, отметил Крозетто.



"Надо попытаться прекратить столкновение и усадить за один стол две конфликтующие стороны, которые не разговаривают друг с другом", — заявил он.



В то же время Крозетто отметил, что Италия не отказывается предоставлять Украине "средства для самообороны". Ранее, в конце марта, он сообщил, что на поле боя в СВО войска Италии отправлены не будут.