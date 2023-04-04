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Разведка США ожидает роста рисков смены руководства в Киеве от затягивания конфликта - WP
13 апреля. Mossovetinfo.ru - Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США опасается, что из-за продолжа...
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05.04.2023, 15:24
Введение налога на содержание собак может привести к росту числа бездомных животных - кинологи
5 апреля, Mossovetinfo.ru - Введение налога на содержание собак может привести к росту числа бездомных животных, сооб...
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04.04.2023, 12:16
Мы находимся на поле кибервойны и надо научиться с этим жить - Ашманов
4 марта, Mossovetinfo.ru - На Украине развился огромный анклав киберпреступлений. И сейчас это переросло в ранг терро...