 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Мнения     13.04.2023 09:23

Разведка США ожидает роста рисков смены руководства в Киеве от затягивания конфликта - WP

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Киев  Украина  РУМО  разведка  США  прогноз  разочарование  руководство  смена 

13 апреля. Mossovetinfo.ru - Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США опасается, что из-за продолжающегося конфликта на Украине украинцы могут разочароваться в своем руководстве, что повысит вероятность его смены. Такое утверждение приводится в опубликованной в среду в газете The Washington Post (WP, "Вашингтон пост") статье со ссылкой на попавшие в интернет американские секретные документы, - сообщает ТАСС.

Продолжающийся конфликт приведет к разочарованию внутри Украины, "критике" методов ведения боевых действий и "сделает смену руководства (в Киеве - ред.) более вероятной", - прогнозируют в американской разведке. Речь идет о военном или политическом руководстве.

РУМО считает "наиболее вероятным сценарием" развития событий то, что ни одна из сторон в текущем году не получит решающего преимущества.

Накануне бывший президент США Дональд Трамп заявил, что некомпетентность нынешнего руководства США чревата третьей мировой войной. С такой оценкой он выступил в интервью телеканалу Fox News, расширенная версия которого была показана в среду вечером.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Киев  Украина  РУМО  разведка  США  прогноз  разочарование  руководство  смена 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:23 Мнения Разведка США ожидает роста рисков смены руководства в Киеве от затягивания конфликта - WP

08:53 Город (Москва и область) Легендарный универмаг "Елисеевский" может стать фудхоллом

13:18 Город (Москва и область) Температуру в системе отопления Москвы понизили до минимума

12:55 Общество Глава СПЧ просит Минцифры и законодателей ответить на спорные вопросы по электронным повесткам

09:41 Общество О Реестре воинского учета призывников рассказал глава Минцифры

Актуальные материалы

14:58 Город (Москва и область) Работа общественного транспорта в Москве будет продлена в пасхальную ночь

09:39 Город (Москва и область) Москвичи могут "переобувать" автомобили уже в эти выходные

12:05 Общество Глава СПЧ предложил закрыть Википедию после создания альтернативы

08:26 Мнения Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства - Володин

08:49 Город (Москва и область) Горячую линию 117 и проекты для желающих пойти на военную службу по контракту открыло Правительство Москвы

08:47 Мнения Украина вряд ли сможет в 2023 году вытеснить российские войска - генерал Милли

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru