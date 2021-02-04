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Мнения     04.02.2021 17:35

Ректор ВШЭ: Вышка сегодня столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Навального

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Теги:  НИУ ВШЭ  Навальный  конфликт  Ярослав Кузьминов  ректор  обращение  мнение 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – По мнению ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Ярослава Кузьминова «Вышка сегодня столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Алексея Навального» и попыткой «вовлечь Вышку в политику или как минимум ее расколоть». Об этом Я.Кузьминов сообщил в своем официальном обращении в качестве ректора НИУ ВШЭ. Обращение опубликовано на сайте НИУ ВШЭ.

Кузьминов отмечает, что Университет находится вне политики и никогда не преследовал и не намерен преследовать студентов и преподавателей за политические взгляды.
В то же время Кузьминов сообщает: «Университет не может и никогда не будет подстраиваться под расписание уличных протестов и ориентироваться на график тех или иных гражданских акций, тем более находящихся вне рамок существующего правового поля.
В результате реализации такой политики Вышка сегодня столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Алексея Навального. НИУ ВШЭ второй день получает в свой адрес грубые угрозы и оскорбления».

«Сегодня я вижу попытки вовлечь Вышку в политику или как минимум ее расколоть. «Ты за преступную власть или за прекрасную Россию будущего», – вопрошают сетевые активисты. «Доколе Вышка будет поддерживать пятую колонну», – слышим мы в эфире консервативных медиа.», - также отмечается в официальном обращении ректора.

«Университет не должен соглашаться жить ни по закону площади, ни по закону казармы. У него свой путь, и давайте оставаться на нем. Берегите наш университет. И берегите себя», - говорится в обращении.

На сайте ВШЭ 29 января сообщается, что большинство студентов Вышки не поддержало возвращение из дистанта в феврале. 4 февраля сообщается, что за неделю с момента начала вакцинации в Вышке прививку  «Спутник-V» получили около 800 человек. 




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Теги: 
НИУ ВШЭ  Навальный  конфликт  Ярослав Кузьминов  ректор  обращение  мнение 

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