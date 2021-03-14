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Мнения     14.03.2021 15:09

Ремчуков прокомментировал заявление Госдепа о задержании в Москве всех участников форума депутатов

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Теги:  Ремчуков  мнение  США  Россия  Госдеп  отношения  Свиридов  Якубович  Яшин 

14 марта. Mossovetinfo.ru – Председатель Общественной Палаты Москвы Константин Ремчуков, комментируя реакцию Госсекретаря США на задержания на форуме муниципальных депутатов в Москве, полагает, что «комментарий и заявление Госсекретаря носят системный характер и подтверждают изменение отношения администрации Байдена к России по сравнению с отношением администрации Трампа». Об этом сообщает «Эхо Москвы».

По мнению К.Ремчукова, такой политикой США подталкивают Россию в объятия Китая. «Контекст последних дней — это все признаки новой координации со стороны Америки действий, направленных на сдерживание России и Китая. Тем самым подталкивать Россию в объятия Китая», — подчеркнул Ремчуков.

Также, по его мнению, «скорее всего, такого рода заявление направлено на то, чтобы подать сигнал европейским союзникам США, что американская политика возвращается в европейскую политику по отношению к России».

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал сомнительными основания, по которым накануне в Москве были задержаны политические активисты и призвал российские власти положить конец преследованию независимых депутатов, активистов.

Суды рассмотрят протоколы, дела на задержанных в Измайлово на предстоящей неделе.

Отметим, что в числе 200 задержанных, три главы муниципальных образований Центрального округа Москвы: Илья Свиридов (Таганский район); Яков Якубович (Тверской район); Илья Яшин (Красносельский район). В отношении задержанных лиц, принимавших участие в форуме в Москве 13 марта в гостиничном комплексе Измайлово, составили протоколы по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной в России нежелательной).

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Теги: 
Ремчуков  мнение  США  Россия  Госдеп  отношения  Свиридов  Якубович  Яшин 

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