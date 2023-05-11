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Мнения     15.05.2023 08:07

Россия превращается в вассальное государство Китая - Макрон

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Теги:  Макрон  Франция  мнение  геополитика  СВО  Украина  Китай  НАТО  Россия 

15 мая - Mossovetinfo.ru - Россия "геополитически уже проиграла" * СВО против Украины и теперь превращается в вассальное государство Китая, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете L'Opinion.

"Еще два года назад такое и вообразить было невозможно, а сегодня это уже геополитическое поражение", - сказал Макрон.

По мнению Макрона, Россия фактически "вошла в подчинение Китая", а также "потеряла критически важную для нее свободу рук в Балтийском море" из-за того, что действия Кремля заставили Швецию и Финляндию принять решение о вступлении в НАТО.

Также президент Франции полагает, что "архитектура европейской безопасности должна будет полностью распространяться на Украину" и что Европа должна помочь украинцам и в подготовке контрнаступления и в том, чтобы "подготовить вопрос о гарантиях безопасности на неизбежно состоявшихся переговорах".

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж готов обучить несколько батальонов украинских военных, предоставив им соответствующее вооружение и бронетехнику, сообщили СМИ.

"В ближайшие недели Франция подготовит и оснастит несколько батальонов десятками единиц бронетехники и легких танков, включая AMX-10RC", - говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам визита во Францию президента Украины Владимира Зеленского.

Также совместном заявлении, опубликованном Елисейским дворцом, президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский выступили за усиление санкционного давления на Россию и более жесткий контроль за исполнением введенных ограничений.





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Теги: 
Макрон  Франция  мнение  геополитика  СВО  Украина  Китай  НАТО  Россия 

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