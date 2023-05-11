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Россия превращается в вассальное государство Китая - Макрон
15 мая - Mossovetinfo.ru - Россия "геополитически уже проиграла" * СВО против Украины и теперь превращается в вассально...
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12.05.2023, 07:36
Стратегия Запада насчет капитуляции России провалилась из-за завышенной оценкой собственного влияния в мире
12 мая - Mossovetinfo.ru - Стратегия Запада насчет капитуляции России провалилась из-за нежелания всего остального ми...
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11.05.2023, 19:58
Не бояться налетевших на Москву клопов призвал Роспотребнадзор
11 мая - Mossovetinfo.ru - Мелкие клопы, о массовом появлении которых после дождя сообщали жители Москвы, не опасны для ...