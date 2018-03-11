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Мнения     11.03.2018 11:41

Собянин объяснил, почему будет голосовать за Путина

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  Владимир Путин  Путин  выборы-2018  выборы  выборы президента России  выборы президента 

11 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил в своем личном блоге, что будет голосовать за Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.

«Обычно с годами человек у власти становится все менее восприимчивым к сигналам извне, притупляются адекватность и острота реакции… С Путиным все наоборот. Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно», - отметил Собянин.

По словам мэра Москвы, либералы, которые критикуют за отсутствие радикальных реформ, как правило, дальше общих слов не идут: «А по конкретике их предложения чаще всего очень спорны и, более того, сомнительны».

«Каждый пытается тащить в свою сторону. Кто вправо, кто влево. Владимир Путин держит каркас страны. Не дает его расшатать и разрушить. Не позволяет экспериментировать над людьми и страной. Он на посту, он на страже интересов России», - подчеркнул Собянин.

Он добавил, что оппозиция понимает, что с фактом народной поддержки Путина спорить бесполезно, поэтому собирается поставить под сомнение процедуру: «Многие западные эксперты и СМИ готовятся политизировать явку, как показатель доверия Путину. Всех, кто не придет на выборы, попытаются представить, как проголосовавших «против».

Выборы президента России пройдут 18 марта.


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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  Владимир Путин  Путин  выборы-2018  выборы  выборы президента России  выборы президента 

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