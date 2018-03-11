11 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил в своем личном блоге, что будет голосовать за Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.



«Обычно с годами человек у власти становится все менее восприимчивым к сигналам извне, притупляются адекватность и острота реакции… С Путиным все наоборот. Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно», - отметил Собянин.



По словам мэра Москвы, либералы, которые критикуют за отсутствие радикальных реформ, как правило, дальше общих слов не идут: «А по конкретике их предложения чаще всего очень спорны и, более того, сомнительны».



«Каждый пытается тащить в свою сторону. Кто вправо, кто влево. Владимир Путин держит каркас страны. Не дает его расшатать и разрушить. Не позволяет экспериментировать над людьми и страной. Он на посту, он на страже интересов России», - подчеркнул Собянин.



Он добавил, что оппозиция понимает, что с фактом народной поддержки Путина спорить бесполезно, поэтому собирается поставить под сомнение процедуру: «Многие западные эксперты и СМИ готовятся политизировать явку, как показатель доверия Путину. Всех, кто не придет на выборы, попытаются представить, как проголосовавших «против».



Выборы президента России пройдут 18 марта.