Создание РОС позволит России сохранить собственную пилотируемую программу, не завися от решений и санкций других стран.

26 ноября — Mossovetinfo.ru — Россия создает Российскую орбитальную станцию (РОС) для проведения научных исследований и технологического развития, в ее задачи не входит нанесение США "космического удара". Об этом ТАСС на Байконуре заявил Герой РФ, командир отряда космонавтов Роскосмоса, временно исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.



«Тезис о том, что Россия наносит США «космический удар», я считаю такую риторику чрезмерно конфронтационной и не отражающей всей полноты картины. (...) Термин «космический удар» - спекулятивный. Он предполагает агрессивные намерения, тогда как цель РОС - научные исследования и технологическое развитие», - сказал Кононенко.



Также Кононенко сообщил, что создание Российской орбитальной станции (РОС) позволит РФ сохранить собственную пилотируемую программу вне зависимости от решений и санкций зарубежных стран.



Создание РОС «является знаковым событием. Это логичный и ожидаемый шаг, обусловленный несколькими факторами. Техническое старение МКС. Планирование ее преемника - это не удар, а необходимость и проявление дальновидности. Национальный суверенитет и стратегическая автономия. Любая космическая держава стремится к независимому доступу в космос. Создание РОС позволит России сохранить собственную пилотируемую программу, не завися от решений и санкций других стран. Это вопрос национальной безопасности и технологического развития», - пояснил Кононенко.