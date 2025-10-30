Другие материалы
Мнения
26.11.2025, 08:03
Создание РОС позволит России сохранить собственную пилотируемую программу, не завися от решений и санкций других стран.
26 ноября — Mossovetinfo.ru — Россия создает Российскую орбитальную станцию (РОС) для проведения научных исследован...
Мнения
24.11.2025, 08:51
Здравоохранение Подмосковья не уступает Москве по качеству услуг – министр
24 ноября — Mossovetinfo.ru — Медицина Московской области по доступности, оснащенности и качеству предоставляемых у...
Мнения
30.10.2025, 13:32
Кредиты дорогие временно, пока не сбалансируются спрос и предложение товаров – Набиуллина
30 октября — Mossovetinfo.ru — Кредиты дорогие временно, пока не пока сбалансируются спрос и предложение товаров – Н...