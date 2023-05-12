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Мнения     17.05.2023 23:22

США и Китай являются главной угрозой миру - Киссинджер

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Теги:  Киссинджер  США  Китай  угрозы  Тайвань  конфронтация 

17 мая - Mossovetinfo.ru - Судьба человечества зависит от того, смогут ли Америка и Китай поладить, обстоятельства дают на это всего пять-десять лет, чтобы найти способ, чтобы избежать третьей мировой войны. Такое мнение высказал бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер в интервью The Economist.

Киссинджер полагает что США и Китай должны признать тот факт, что являются главной угрозой миру и самому существованию человечества, так как взяли курс на конфликт друг с другом и они должны научиться жить вместе.

В интервью Киссенджер в том числе сказал: “Обе стороны убедили себя, что другая представляет стратегическую опасность. Мы на пути к конфронтации великих держав”;
"И поводов для волнения добавляет то, что каждая из сторон убедила себя в том, что другая представляет стратегическую угрозу"; “Мы находимся в классической ситуации перед первой мировой войной, когда ни у одной из сторон нет большого запаса политических уступок и в которой любое нарушение равновесия может привести к катастрофическим последствиям”.

Единственный способ предотвратить разрушительный конфликт - это твердолобая дипломатия, в идеале подкрепленная общими ценностями. “Это проблема, которая должна быть решена”, - говорит он. “И я полагаю, что потратил свою жизнь, пытаясь справиться с этим”. По его мнению, судьба человечества зависит от того, смогут ли Америка и Китай поладить. Он считает, что быстрый прогресс ии, в частности, оставляет им всего пять-десять лет, чтобы найти способ.

Киссинджер считает, что в результате гипотетического военного конфликта вокруг Тайваня будут уничтожен как сам остров, так и мировая экономика, которая лишится источников поставок микропроцессоров.

Также Киссинджер полагает президент США Джо Байден "продолжает внешнюю политику Трампа в отношении Китая, но с либеральной риторикой".

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Теги: 
Киссинджер  США  Китай  угрозы  Тайвань  конфронтация 

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