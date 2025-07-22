Усилия по избавлению основных СМИ США от либеральной привязанности активизировали власти страны - Рейтер

27 июля — Mossovetinfo.ru — Комментарии главы Федеральной комиссии по связи США говорят о том, что власти «активизирует усилия по избавлению основных СМИ от того, что он и президент Трамп считают глубокой и устойчивой либеральной предвзятостью, что создаст возможности для более консервативных взглядов среди крупнейших медиакомпаний», сообщает агентство Рейтер, комментирую новость об одобрении слияния Paramount Global, материнской компании CBS, и Skydance Media.



В четверг Федеральная комиссия по связи (FCC) единогласно одобрила слияние Paramount Global, материнской компании CBS, и Skydance Media стоимостью 8,4 млрд долларов после того, как Skydance согласилась гарантировать отсутствие предвзятости в новостных и развлекательных программах CBS, нанять омбудсмена как минимум на два года для рассмотрения жалоб и закрыть программы по вопросам разнообразия.



Президент Дональд Трамп и Федеральная комиссия по связи пообещали заставить американские вещательные СМИ провести существенные изменения, отмечает Рейтер.

«Президент Трамп фундаментально меняет медиаландшафт», — заявил в пятницу в интервью CNBC председатель Федеральной комиссии по связи Брендан Карр. «Медиаиндустрии по всей стране необходима коррекция курса».



«Новые владельцы CBS пришли и сказали: „Пора перемен. Мы переориентируем канал на борьбу с предвзятостью“», — сказал Карр. «В конечном счёте, именно это и имело для нас значение».



Член Демократической комиссии по связи Анна Гомес обвинила Paramount в «трусливой капитуляции» перед администрацией Трампа. Она также заявила, что Федеральная комиссия по связи устанавливает «беспрецедентный контроль над решениями редакций и редакционными решениями, что является прямым нарушением Первой поправки и закона».



Ранее в этом месяце Paramount согласилась выплатить 16 миллионов долларов в качестве компенсации по иску на 20 миллиардов долларов, поданному Трампом, утверждающим, что программа «60 минут» на CBS News обманным путём отредактировала интервью с бывшим вице-президентом Камалой Харрис. Paramount не признала свою вину.



Некоторые демократы назвали этот платёж взяткой и пообещали провести расследование. «Трамп требует преданности от всех вокруг, и отвратительно видеть, как такие компании, как Skydance и Paramount, подчиняются его бесконечным и незаконным требованиям», — заявил конгрессмен Фрэнк Паллоне.