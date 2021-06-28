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Мнения     28.06.2021 09:59

Вирусолог: заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше частиц вируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19  заболеваемость 

28 июня. Mossovetinfo.ru - Коронавирус становится более заразным, заболевшие люди стали выделять больше частиц вируса, заявил в беседе с «Лентой.ру» вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По словам Нетесова, ситуация с коронавирусом в Москве очень тяжелая, о чем свидетельствует рост числа заболевших. По количеству заболевания в сутки Москва приблизилась к пиковым значениям зимней волны пандемии.

«И это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшейся у части населения иммунитет», - заявил вирусолог.

Нетесов также отметил, что индийский штамм коронавируса таков, что если раньше заболевший человек заражал 2-3 человек, то те, кто заразились индийским штаммом, заражают 5-6 человек.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, в Москве с 12 июня введены новые коронавирусные ограничения. Кроме того, с 28 июня посетить кафе и рестораны в Москве можно только при наличии QR-кода, подтверждающего защиту от коронавируса.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  заболеваемость 

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