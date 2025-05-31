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16.06.2025, 20:50
«Войны не было бы, будь Россия в G8» - заявление Трампа перед саммитом G-7
16 июня — Mossovetinfo.ru — Трамп сделал несколько заявлений, осуждающих решение «Большой семёрки» исключить Россию...
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09.06.2025, 17:10
Лучшей столицей мира назвал Москву отец Илона Маска
9 июня — Mossovetinfo.ru — Лучшей столицей мира назвал Москву на международные сессии Форума Будущего 2050 Эррол Маск,...
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31.05.2025, 12:10
Токаев: Устранять «белые пятна» истории – наш священный долг перед прошлыми и будущими поколениями
31 мая — Mossovetinfo.ru — Президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, выступая 31 мая, в День памяти жертв по...