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Мнения     16.06.2025 20:50

«Войны не было бы, будь Россия в G8» - заявление Трампа перед саммитом G-7

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Теги:  большая семёрка  G-7  G-8  Трамп  заявление  мнение  Путин 

16 июня — Mossovetinfo.ru — Трамп сделал несколько заявлений, осуждающих решение «Большой семёрки» исключить Россию из договора, который ранее был известен как «Большая восьмёрка». Он обвиняет бывшего президента США Барака Обаму в принятии этого решения в 2014 году, после аннексии Россией Крыма. Об этом сообщает Bloomberg.

«У вас не было бы войны прямо сейчас, будь у вас Россия. Это была ошибка. Вы так много времени проводите, говоря о России, а ее больше нет за столом переговоров, поэтому это усложняет жизнь, но у вас не было бы войны», - сказал Трамп.

«Путин говорит со мной – он ни с кем больше не хочет разговаривать. Он чувствует себя оскорблённым из-за того, что его выбросили из G8. И я его понимаю – я бы тоже почувствовал себя оскорблённым. Вы бы тоже. Любой бы почувствовал», – пояснил президент США.

Отвечая на вопрос журналистов должен ли Путин присутствовать на саммите G-7, Трамп пояснил, что исключить Россию из альянса в прошлом было ошибкой: «Я не говорю, что он должен присутствовать сейчас, потому что, возможно, слишком много воды утекло, но это была большая ошибка».

Президент США Дональд Трамп отказался подписать совместное заявление стран «Большой семерки» (G7) по поводу конфликта между Ираном и Израилем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

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Теги: 
большая семёрка  G-7  G-8  Трамп  заявление  мнение  Путин 

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