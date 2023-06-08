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Мнения     20.06.2023 08:53

ВЦИОМ: россияне считают, что старость наступает в 63 года

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Теги:  Россия  продолжительность жизни  старость  мнение  ВЦИОМ  опрос 

20 июня — Mossovetinfo.ru — Старость начинается в среднем с 63 лет, полагают участники опроса ВЦИОМ, опубликованного на сайте в понедельник.

При этом женщины отодвигают границы старости до 64 лет, что на два года больше по сравнению с мужчинами, которые в среднем называют возраст старения 62 года. Люди старше 60 лет полагают, что станут старыми только в 68 лет, а молодые люди до 25 лет считают, что старость наступит в 58 лет.

Также участники опроса в среднем планируют дожить до 79 лет. Женщины планируют пожить на два года больше мужчин — 80 лет против 78 лет. В идеальных условиях россияне предполагают, что могли бы дожить примерно до 85 лет, а максимально — до 150 лет.

В марте 2018 года, за год до пандемии ковида, во время церемонии оглашения Послания Президента Федеральному Собранию Владимир Путин сказал, что к концу нынешнего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет.

«В последние годы темпы роста средней продолжительности жизни в России – одни из самых высоких в мире. Нам удалось этого добиться. Продолжительность жизни увеличилась более чем на семь лет и составляет 73 года. Но и этого, конечно, недостаточно. Сегодня мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня», — сказал Путин.

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Теги: 
Россия  продолжительность жизни  старость  мнение  ВЦИОМ  опрос 

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