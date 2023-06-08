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20.06.2023, 08:53
ВЦИОМ: россияне считают, что старость наступает в 63 года
20 июня — Mossovetinfo.ru — Старость начинается в среднем с 63 лет, полагают участники опроса ВЦИОМ, опубликованного н...
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Мнения
15.06.2023, 12:23
Гражданство РФ надо давать иностранцам только при постановке на военный учет - глава СПЧ
15 июня — Mossovetinfo.ru — Гражданство РФ иностранцам надо давать только при одновременной постановке на военный у...
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Мнения
08.06.2023, 13:20
Взрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса" усложняет продление зерновой сделки - Песков
7 июня — Mossovetinfo.ru — Взрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса" может негативно сказаться на дальнейшей судьбе зе...