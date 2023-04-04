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Мнения     05.04.2023 15:24

Введение налога на содержание собак может привести к росту числа бездомных животных - кинологи

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Теги:  собака  налог  собаки  кинологи  мнение  РКС  Голубев  Бускин 

5 апреля, Mossovetinfo.ru - Введение налога на содержание собак может привести к росту числа бездомных животных, сообщил Агентству городских новостей "Москва" президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, комментируя инициативу депутата Мосгордумы Игоря Бускина.

«Эта инициатива ударит в первую очередь по ответственным заводчикам и владельцам собак. Если налог будет чувствительный, то есть вероятность, что это приведет к росту числа безнадзорных животных. В этом случае материальная нагрузка ляжет на государство, поскольку безнадзорных собак нужно отловить, стерилизовать, вакцинировать, а далее - или держать в приюте, или отпускать. Кроме того, если действительно приступать к реализации данной инициативы, то технически это сделать невозможно: в России нет общей системы учета животных», - высказал мнение президент РКС Голубев.

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Теги: 
собака  налог  собаки  кинологи  мнение  РКС  Голубев  Бускин 

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