Введение налога на содержание собак может привести к росту числа бездомных животных - кинологи

5 апреля, Mossovetinfo.ru - Введение налога на содержание собак может привести к росту числа бездомных животных, сообщил Агентству городских новостей "Москва" президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, комментируя инициативу депутата Мосгордумы Игоря Бускина.



«Эта инициатива ударит в первую очередь по ответственным заводчикам и владельцам собак. Если налог будет чувствительный, то есть вероятность, что это приведет к росту числа безнадзорных животных. В этом случае материальная нагрузка ляжет на государство, поскольку безнадзорных собак нужно отловить, стерилизовать, вакцинировать, а далее - или держать в приюте, или отпускать. Кроме того, если действительно приступать к реализации данной инициативы, то технически это сделать невозможно: в России нет общей системы учета животных», - высказал мнение президент РКС Голубев.