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Мнения
05.04.2023, 15:24
Введение налога на содержание собак может привести к росту числа бездомных животных - кинологи
5 апреля, Mossovetinfo.ru - Введение налога на содержание собак может привести к росту числа бездомных животных, сооб...
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Мнения
04.04.2023, 12:16
Мы находимся на поле кибервойны и надо научиться с этим жить - Ашманов
4 марта, Mossovetinfo.ru - На Украине развился огромный анклав киберпреступлений. И сейчас это переросло в ранг терро...
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Мнения
04.04.2023, 08:26
Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства - Володин
4 апреля. Mossovetinfo.ru - Поддержка киевского режима со стороны США и Европы привела к созданию на Украине террорис...