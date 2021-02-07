7 февраля. Mossovetinfo.ru -Лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский на своем сайт-блоге разместил программную статью "Без путинизма и популизма
. О смыслах текущей политики", в которой дает свою оценку Алексею Навальному, протестам, системе Путина и предлагает объединяться вокруг партии "Яблоко".
По мнению Г.Явлинского, деятельность А.Навального, "это популизм и национализм", "это разжигание примитивной социальной розни".
"Политическое направление Навального — это популизм и национализм", - отметил Явлинский. "Наиболее точно, на мой взгляд, его суть сформулировала в 2011 году Валерия Новодворская: Навальный может стать «будущим лидером обезумевших толп, да еще и с нацистским уклоном». «Борьба с коррупцией, — говорила Новодворская, — может привести к тому, к чему она уже привела в Белоруссии. Лукашенко прельстил народ тем, что с утра до вечера говорил о борьбе с коррупцией. И легко купил легковерных белорусов", - пишет политик.
"Главный общественно значимый эффект, на который ориентирована стилистика «разоблачительных» фильмов Навального, — это разжигание примитивной социальной розни", - пишет Явлинский о разоблачениях Навального, детально разбирая ряд фильмов и сюжетов.
По мнению Явлинского, "Расследования Навального, к сожалению, не имели и не могут иметь практических результатов для общества", "настоящая борьба с коррупцией — это не съемка с дронов поместий проворовавшихся чиновников, а политическая борьба за новое российское государство, за новую Конституцию, за Учредительное собрание".
По мнению Явлинского, общественно значимые роли, которые Навальный играет в последние годы политически мотивированы и "отражали, мягко говоря, внутриэлитные интриги и противоречия".
"Навальный вернулся в Россию намеренно, несмотря на недвусмысленное предупреждение со стороны властей об аресте. Решение суда о заключении Навального — политическое. Но политическими были и замена приговора по делу «Кировлеса» на условный в июле 2013 года, и передача ему властями подписей для участия в выборах мэра Москвы, и игнорирование неоднократных привлечений к административной ответственности и поездок за границу как законного основания для замены условного срока на реальный. Все судебно-правовые события, происходящие с Навальным, политически мотивированы и до самого последнего времени отражали, мягко говоря, внутриэлитные интриги и противоречия. И всем, кто выходил и еще будет выходить на улицы в поддержку Навального, полезно понимать те общественно значимые роли, которые он играет в последние годы", - пишет Явлинский в статье "Без путинизма и популизма. О смыслах текущей политики".