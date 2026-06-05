За оружие, переданное Украине при Байдене из США следует заплатить Европе полагает Трамп

20 июня — Mossovetinfo.ru — США следовало бы брать с европейских стран деньги за поставки оружия Украине с самого начала, однако администрация его предшественника Джо Байдена никого не просила об этом, заявил президент США Трамп во время выступления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.



«Байден многое отдал Украине, и они должны за это заплатить, то есть за это должны заплатить европейцы, но у них таких планов не было. Они не заплатили, никто не просил их заплатить», - сказал он



«Подумайте только, мы предоставили вам самолеты, всевозможное оружие и прочее на сумму $350 млрд», – подчеркнул Трамп.



Трамп отметил, что встречаясь в минувшие выходные с европейскими лидерами он задал вопрос почему они не оплачивали «всевозможное оружие и прочее на сумму $350 млрд» поставленное Киеву. Также он пояснил, что услышал ответ что их об этом никто не просил. «Теперь они платят, Европа платит», - также подчеркнул Трамп.