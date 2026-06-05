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Мнения
20.06.2026, 09:05
За оружие, переданное Украине при Байдене из США следует заплатить Европе полагает Трамп
20 июня — Mossovetinfo.ru — США следовало бы брать с европейских стран деньги за поставки оружия Украине с самого нач...
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Мнения
15.06.2026, 10:47
Здания Киево-Печерской лавры поражены американской ракетой ЗРК «Патриот» - Минобороны РФ
15 июня — Mossovetinfo.ru — «По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой аме...
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Мнения
05.06.2026, 11:16
Об открытом письме Зеленского Путину - факты и мнения
5 июня — Mossovetinfo.ru — В четверг, 4 июня, Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в ...