23 сентября. Mossovetinfo.ru - В ближайшие 3 года в России могут закрыться около 100 банков, заявил в интервью «Известиям» бывший заместитель председателя ЦБ РФ Михаил Сухов.
По мнению Сухова, который в настоящее время возглавляет рейтинговое агентство АКРА. Порядка трети из этого количества уйдут с рынка добровольно. Часть банков теряют рентабельность, кризис, вызванный коронавирусом, а также снижение ставок усилили эту тенденцию. В результате для владельцев убыточного банка становится выгоднее добровольно сдать лицензию.
Еще около десятка банков могут быть поглощены более крупными банками. У остальных, по мнению Сухова, лицензия будет отозвана Центробанком.
При этом, экс-замперд ЦБ РФ считает, что с рынка уйдут только небольшие банки, и их уход не скажется на доверии к банковскому сектору в целом.
На 1 сентября по данным Центробанка действует 417 банков. С начала года их прибыль составила 1,15 миллиарда рублей, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
01:56 Мнения За три года в России могут закрыться около 100 банков
01:20 Общество В Минздраве назвали болезни, ухудшающие прогнозы пациентов с коронавирусом
01:06 Власть Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства
00:38 Общество Пропавшую в Москве 12-летнюю девочку нашли живой
17:40 В мире Церемония вручения Нобелевской премии отменена из-за коронавируса
11:38 Происшествия 12-летняя девочка пропала в центре Москвы
10:50 В России Российские банки начали переводить зарплаты по номеру телефона
01:29 В России В 2021 году в ЕГЭ и ОГЭ произойдут изменения
21:33 Город (Москва и область) Депздрав опубликовал данные о смертности от COVID-19 в Москве в августе
16:42 Другое Если коллекторы нарушают ваши права - обращайтесь к судебным приставам
12:14 Общество Первые заморозки придут в московский регион 20-21 сентября