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Мнения     23.09.2020 01:56

За три года в России могут закрыться около 100 банков

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Теги:  банки  банковский сектор  закрытие 

23 сентября. Mossovetinfo.ru - В ближайшие 3 года в России могут закрыться около 100 банков, заявил в интервью «Известиям» бывший заместитель председателя ЦБ РФ Михаил Сухов.

По мнению Сухова, который в настоящее время возглавляет рейтинговое агентство АКРА. Порядка трети из этого количества уйдут с рынка добровольно. Часть банков теряют рентабельность, кризис, вызванный коронавирусом, а также снижение ставок усилили эту тенденцию. В результате для владельцев убыточного банка становится выгоднее добровольно сдать лицензию.

Еще около десятка банков могут быть поглощены более крупными банками. У остальных, по мнению Сухова, лицензия будет отозвана Центробанком.

При этом, экс-замперд ЦБ РФ считает, что с рынка уйдут только небольшие банки, и их уход не скажется на доверии к банковскому сектору в целом.

На 1 сентября по данным Центробанка действует 417 банков. С начала года их прибыль составила 1,15 миллиарда рублей, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.


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Теги: 
банки  банковский сектор  закрытие 

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