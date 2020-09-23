23 сентября. Mossovetinfo.ru - В ближайшие 3 года в России могут закрыться около 100 банков, заявил в интервью «Известиям» бывший заместитель председателя ЦБ РФ Михаил Сухов.



По мнению Сухова, который в настоящее время возглавляет рейтинговое агентство АКРА. Порядка трети из этого количества уйдут с рынка добровольно. Часть банков теряют рентабельность, кризис, вызванный коронавирусом, а также снижение ставок усилили эту тенденцию. В результате для владельцев убыточного банка становится выгоднее добровольно сдать лицензию.



Еще около десятка банков могут быть поглощены более крупными банками. У остальных, по мнению Сухова, лицензия будет отозвана Центробанком.



При этом, экс-замперд ЦБ РФ считает, что с рынка уйдут только небольшие банки, и их уход не скажется на доверии к банковскому сектору в целом.



На 1 сентября по данным Центробанка действует 417 банков. С начала года их прибыль составила 1,15 миллиарда рублей, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.