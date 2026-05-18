Здания Киево-Печерской лавры поражены американской ракетой ЗРК «Патриот» - Минобороны РФ

15 июня — Mossovetinfo.ru — «По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса «Патриот». Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», об этом в своих официальных информканалах в мессенджерах сообщило во вторник Минобороны России.



«Вооруженные Силы Российской Федерации по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят», - подчеркивается в сообщениях Минобороны РФ.



Украина заявляет, что собор атаковали дроны РФ и прилет был по крыше Успенского собора,. В то же время украинские СМИ сообщают что по ещё одной версии, которая обсуждается в соцсетях, Успенский собор пострадал от падения обломков, на что, по мнению сторонников этой версии, указывает то, что здание не разрушено, а имело место возгорание в верхней части здания. Также аналогичное возгорание было и на крыше находящегося около Лавры «Мистецького Арсенала».