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Мнения     15.06.2026 10:47

Здания Киево-Печерской лавры поражены американской ракетой ЗРК «Патриот» - Минобороны РФ

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Теги:  Минобороны РФ  комментарий  мнение  мнения  Киево-Печерская лавра  ЗРК «Патриот» 

15 июня — Mossovetinfo.ru — «По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса «Патриот». Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», об этом в своих официальных информканалах в мессенджерах сообщило во вторник Минобороны России.

«Вооруженные Силы Российской Федерации по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят», - подчеркивается в сообщениях Минобороны РФ.

Украина заявляет, что собор атаковали дроны РФ и прилет был по крыше Успенского собора,. В то же время украинские СМИ сообщают что по ещё одной версии, которая обсуждается в соцсетях, Успенский собор пострадал от падения обломков, на что, по мнению сторонников этой версии, указывает то, что здание не разрушено, а имело место возгорание в верхней части здания. Также аналогичное возгорание было и на крыше находящегося около Лавры «Мистецького Арсенала».

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Теги: 
Минобороны РФ  комментарий  мнение  мнения  Киево-Печерская лавра  ЗРК «Патриот» 

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