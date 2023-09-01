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14.09.2023, 09:10
Зеленский не начинает переговоры с РФ, желая дальше убивать украинцев - экс-советник Кучмы
14 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент Украины Владимир Зеленский не начинает переговоры по урегулированию конф...
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Мнения
03.09.2023, 11:55
Украина не может победить Россию сейчас - генерал британской армии Бэрронс
3 сентября — Mossovetinfo.ru — В настоящее время Украина не может одержать победу над Россией, однако в случае сущес...
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Мнения
01.09.2023, 15:52
Попытка начать наземную операцию в Крыму будет точкой в существовании Украины - Шеремет
1 сентября — Mossovetinfo.ru — Попытка украинской армии начать наземную операции в отношении Крыма получит сокруши...