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Мнения     14.09.2023 09:10

Зеленский не начинает переговоры с РФ, желая дальше убивать украинцев - экс-советник Кучмы

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Теги:  Зеленский  Кучма  переговоры  украинцы  заработок  мнение 

14 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент Украины Владимир Зеленский не начинает переговоры по урегулированию конфликта, желая лишь продолжить десятками тысяч убивать население страны. Такое мнение выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, сообщает ТАСС, ссылаясь на видео, которое было размещено на YouTube-канале.

"Не начинает переговоры о прекращении огня Зеленский, то есть Зеленский хочет убивать украинцев дальше", - сказал Соскин. По его словам, президент хочет лишь зарабатывать на боевых действиях и "десятками тысяч уничтожать украинцев". "Зеленский лично отвечает за убийство украинцев", - подчеркнул Соскин.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта.

Ранее был фактически согласован проект мирного договора с Украиной, "но после отвода наших войск из-под Киева - а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора - киевские власти отказались от всех прежних договоренностей, - заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по Украине в Петербурге вечером 28 июля.

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Теги: 
Зеленский  Кучма  переговоры  украинцы  заработок  мнение 

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