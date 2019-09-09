09.09.2019, 15:14 На улице Лобачевского проходит переселения по программе реновации

За неделю 81 семья из дома № 36 на улице Лобачевского посмотрела квартиры в новом доме по адресу: Ленинский проспект, дом 134.

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