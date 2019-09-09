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Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек

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09 Сентября

15:14 На улице Лобачевского проходит переселения по программе реновации

14:08 Город (Москва и область) Победа кандидатов «Справедливой России» не имеет отношения к «умному голосованию» - Миронов

12:54 Город (Москва и область) Новую вылетную магистраль построят на юго-востоке Москвы

12:25 Город (Москва и область) Более 7 миллионов человек приняли участие в праздновании Дня города

11:09 Город (Москва и область) Электробусы начали работать на 14-м маршруте в Москве

10:13 Общество Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%

09:56 Город (Москва и область) Второй этап замены навигации в московском метро стартует в октябре

09:48 Город (Москва и область) «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 10 сентября

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Актуальные материалы

07:28 Город (Москва и область) Собянин о выборах в Мосгордуму: самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю

20:33 Город (Москва и область) ФоРГО решил не публиковать данные экзитполов на выборах в Мосгордуму

20:17 Город (Москва и область) Почти 10 тысяч человек проголосовали через интернет на выборах в Мосгордуму

08:01 Город (Москва и область) Выборы в Мосгордуму: как найти свой избирательный участок

08:00 Город (Москва и область) В Москве проходит эксперимент по электронному голосованию

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