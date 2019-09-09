15:14 На улице Лобачевского проходит переселения по программе реновации
14:08 Город (Москва и область) Победа кандидатов «Справедливой России» не имеет отношения к «умному голосованию» - Миронов
12:54 Город (Москва и область) Новую вылетную магистраль построят на юго-востоке Москвы
12:25 Город (Москва и область) Более 7 миллионов человек приняли участие в праздновании Дня города
11:09 Город (Москва и область) Электробусы начали работать на 14-м маршруте в Москве
10:13 Общество Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
09:56 Город (Москва и область) Второй этап замены навигации в московском метро стартует в октябре
09:48 Город (Москва и область) «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 10 сентября
За неделю 81 семья из дома № 36 на улице Лобачевского посмотрела квартиры в новом доме по адресу: Ленинский проспект, дом 134.
По словам Миронова, включение кандидатов от «СР» в список «умного голосования» было попыткой его организаторов «примазаться» к сильным кандидатам.
Новая вылетная магистраль пройдет через промзону «Южный порт» и должна будет разгрузить Люблинскую улицу и Волгоградский проспект.
Миллионы людей посетили праздничные площадки в различных районах города, на ВДНХ, на Тверской улице и в столичных парках.
Маршрут т14 проходит от платформы Северянин до Электрозаводского моста.
Всего в Москве зарегистрировано 7,31 миллиона избирателей.
К запуску двух первых маршрутов МЦД, в московском метро заменят более 60 тысяч элементов навигации как на станциях, так и в вагонах поездов.
Предупреждение объявлено в связи с высокой пожароопасностью.
Электронные паспорта начнут внедрять в Москве в порядке эксперимента, в ходе которого разработчики оценят насколько приложение защищено от мошенничества и попыток взлома.
Сообщается, что в 2019 году на выплату пособий на первого ребенка было выделено 50 миллиардов рублей. В 2020 году на эти цели будет выделено 150 миллиардов рублей, в 2021 – 156 миллиардов и в 2022 – 164 миллиарда рублей.
В рамках акции многие выставки и музеи Москвы можно будет посетить бесплатно.
В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, в центре Москвы были перерыты для движения транспорта ряд улиц и переулков.
07:28 Город (Москва и область) Собянин о выборах в Мосгордуму: самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю
20:33 Город (Москва и область) ФоРГО решил не публиковать данные экзитполов на выборах в Мосгордуму
20:17 Город (Москва и область) Почти 10 тысяч человек проголосовали через интернет на выборах в Мосгордуму
08:01 Город (Москва и область) Выборы в Мосгордуму: как найти свой избирательный участок
08:00 Город (Москва и область) В Москве проходит эксперимент по электронному голосованию