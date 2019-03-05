07:39 Небольшой снег и гололедица: прогноз погоды в Москве на 6 марта05 Марта
19:17 Город (Москва и область) Московский урбанистический форум второй год подряд пройдет в парке «Зарядье».
16:56 В России Forbes опубликовал обновленный список богатейших людей России
15:13 В России РЖД запустили сервис поиска забытых в поездах вещей
14:06 Город (Москва и область) Мемориальная доска в память о Кобзоне появится на здании академии Гнесиных
13:58 Город (Москва и область) Продажу алкоголя ограничат в Москве с 8 по 10 марта
12:58 Город (Москва и область) Традиционные городские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля
12:52 Город (Москва и область) Наземный вестибюль соединит БКЛ и Солнцевскую линию на Мичуринском проспекте
12:10 Общество Наблюдение за электронным голосованием организуют на выборах в Мосгордуму
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Будет идти небольшой снег, на дорогах – сильная гололедица. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
В 2019 году форум пройдет с 4 по 7 июля. На нем обсудят проекты, которые повышают качество жизни.
Кроме того, сообщается, что в первую сотню богатейших людей мира вошли восемь россиян, а всего в список попало 98 российских миллиардеров.
Поиск забытых вещей будет возможен в течение 30 дней с момента начала поездки. Новый сервис призван значительно облегчить и ускорить поиск забытых вещей.
Решение об установке мемориальной доски в память об Иосифе Кобзоне было принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник.
Запрет на продажу алкоголя будет действовать в местах массовых мероприятий. Кроме того, будет запрещена продажа напитков в стеклянной таре, в том числе в кафе и ресторанах, расположенных поблизости от мест празднования.
Собянин напомнил, что в 2019 году исполняется 100 лет со дня первого московского субботника, и отметил, что если на первый субботник вышли всего 15 человек, то в настоящее время на уборку города выходит до 3 миллионов человек.
Наземный вестибюль станции «Мичуринский проспект» БКЛ уже построен, в дальнейшем для перехода на Солнцевскую линию будет построена наземная галерея.
По словам Венедиктова, члены общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве уже встречались с программистами и технологами и нашли способ организовать наблюдение за процессом дистанционного электронного голосования.
Если в первые дни января пассажиропоток «Савеловской» составлял 4 тысячи пассажиров в день, то сейчас пассажиропоток вырос до 12 тысяч человек.
Здание является шедевром модерна и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В связи с этим, победитель торгов будет обязан взять на себя обязательства по сохранению здания.
По данным правоохранителей, задержанная в течение 10 дней 5 раз звонила в службу «112» с сообщениями о взрывных устройствах, заложенных в многоквартирных жилых домах в деревне Островцы.
07:39 Город (Москва и область) В Москве заработал новый онлайн-сервис для предпринимателей
14:03 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: фуд-шоу, гастрономические демонстрации и кулинарные поединки
10:43 Общество Жорес Алферов. Биография
14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года
10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней
07:51 Город (Москва и область) Акция «Ночь на катке» пройдет в Москве 28 февраля
07:48 Город (Москва и область) Более 50 бесплатных экскурсий пройдет в Москве в рамках фестиваля «Московская масленица»