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Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек

Лента новостей

06 Марта

07:39 Небольшой снег и гололедица: прогноз погоды в Москве на 6 марта

05 Марта

19:17 Город (Москва и область) Московский урбанистический форум второй год подряд пройдет в парке «Зарядье».

16:56 В России Forbes опубликовал обновленный список богатейших людей России

15:13 В России РЖД запустили сервис поиска забытых в поездах вещей

14:06 Город (Москва и область) Мемориальная доска в память о Кобзоне появится на здании академии Гнесиных

13:58 Город (Москва и область) Продажу алкоголя ограничат в Москве с 8 по 10 марта

12:58 Город (Москва и область) Традиционные городские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля

12:52 Город (Москва и область) Наземный вестибюль соединит БКЛ и Солнцевскую линию на Мичуринском проспекте

12:10 Общество Наблюдение за электронным голосованием организуют на выборах в Мосгордуму

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Актуальные материалы

07:39 Город (Москва и область) В Москве заработал новый онлайн-сервис для предпринимателей

14:03 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: фуд-шоу, гастрономические демонстрации и кулинарные поединки

10:43 Общество Жорес Алферов. Биография

14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года

10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней

07:51 Город (Москва и область) Акция «Ночь на катке» пройдет в Москве 28 февраля

07:48 Город (Москва и область) Более 50 бесплатных экскурсий пройдет в Москве в рамках фестиваля «Московская масленица»

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