В России 05.03.2019, 16:56 Forbes опубликовал обновленный список богатейших людей России

Кроме того, сообщается, что в первую сотню богатейших людей мира вошли восемь россиян, а всего в список попало 98 российских миллиардеров.

В России 05.03.2019, 15:13 РЖД запустили сервис поиска забытых в поездах вещей

Поиск забытых вещей будет возможен в течение 30 дней с момента начала поездки. Новый сервис призван значительно облегчить и ускорить поиск забытых вещей.

Город (Москва и область) 05.03.2019, 12:58 Традиционные городские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля

Собянин напомнил, что в 2019 году исполняется 100 лет со дня первого московского субботника, и отметил, что если на первый субботник вышли всего 15 человек, то в настоящее время на уборку города выходит до 3 миллионов человек.

Общество 05.03.2019, 12:10 Наблюдение за электронным голосованием организуют на выборах в Мосгордуму

По словам Венедиктова, члены общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве уже встречались с программистами и технологами и нашли способ организовать наблюдение за процессом дистанционного электронного голосования.

Происшествия 05.03.2019, 10:21 Москвичку арестовали по подозрению в «телефонном терроризме»

По данным правоохранителей, задержанная в течение 10 дней 5 раз звонила в службу «112» с сообщениями о взрывных устройствах, заложенных в многоквартирных жилых домах в деревне Островцы.