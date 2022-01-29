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Общество     29.01.2022 11:45

113 122 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в России за последние сутки

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Теги:  коронавирус  оперштаб  омикрон 

29 января. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки зафиксировано 26 488 новых случаев заражения коронавирусом, в России - 113 122 заболевших, сообщили в оперштабе.

Напомним, что 27 января мэр столицы Сергей Собянин подписал указ и москвичи с симптомами ОРВИ могут без посещения поликлиники получить аудиоконсультации врачей и дистанционно открыть больничный.

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Теги: 
коронавирус  оперштаб  омикрон 

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