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Общество     11.05.2023 16:50

12 мая начинается предварительная онлайн-регистрация в акции "Ночь в музее" - 2023 в Москве

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Теги:  Ночь в музее" - 2023  Москва  акция  регистрация  программа 

11 мая. Mossovetinfo.ru - 12 мая начинается предварительная онлайн-регистрация проводимой в Москве 20 мая 2023 года Всероссийской акции "Ночь в музее", сообщил журналистам в четверг на пресс-конференции в ТАСС руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

В ходе акции имеется возможность посетить уникальные выставки и спектакли, принять участие в творческих мастер-классах, познавательных экскурсиях и семинарах в онлайн и офлайн форматах вместе с культурными учреждениями столицы.

Большая часть мероприятий будет проходить с 19:00 20 мая 2023 г. до 00:00 21 мая 2023 г., но некоторые площадки будут работать по своему расписанию.

Зарегистрироваться на мероприятия, пользующиеся повышенным спросом и познакомится с полной программой акции, выбирать самое привлекательное для вас можно на сайте акции "Ночь в музее" - 2023

Ночь в музее 2023, акция, сайт акции, программа, регистрация

По словам Кибовского, в 2019 году акция собрала 529 тыс. посетителей, в 2022 году - 369 тыс.

Кибовский также уточнил, что за 2022 год посещаемость столичных музеев составила 16,7 млн человек, что на 6% больше допандемийных показателей 2019 года.

Напомним, что в ходе акции «Ночь в Музее» в 2013 году на сайте акции действовала «Карта пробок» в музеях, отражавшая в реальном времени длину очередей. В тот год в акции приняли участие около миллиона человек.

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Карта места

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Теги: 
Ночь в музее" - 2023  Москва  акция  регистрация  программа 

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