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Общество     13.03.2019 17:43

15 грантов на обучение управлению проектами на кафедре им. В.Л. Глазычева в РАНХиГС

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Теги:  обучение  пространственное развитие  управление проектами  диплом о переподготовке  РАНХиГС  Глазычев  кафедра им. В.Л. Глазычева 

13 марта, Mossovetinfo.ru - Кафедра территориального развития им. В.Л. Глазычева Института общественных наук РАНХиГС открыла прием заявок на обучение управлению проектами пространственного развития, Master of Public Policy. Предусмотрено 15 грантовых мест - грант покрывает 100% стоимости обучения.


Справка о программе содержит следующую информацию.
Прием заявок: до 15 апреля
Старт обучения: 20 мая 2019 года
Длительность программы: 15 месяцев
Документ по итогам: диплом о переподготовке
Количество мест: 20 мест
Стоимость обучения: 420 тыс. руб.
Количество грантовых мест (грант покрывает 100% стоимости): 15 мест
Зарубежная стажировка: бесплатно для всех абитуриентов, прошедших отбор

Программа готовит специалистов в области пространственного развития, территориального планирования и управления развитием. Выпускники научатся формировать региональную и местную политики в этих сферах, создавать и воплощать на практике современные проекты развития территорий, выявлять и вовлекать в процесс стейкхолдеров на территории.

Подробнее, на сайте Института общественных наук РАНХиГС.

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Карта места

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Теги: 
обучение  пространственное развитие  управление проектами  диплом о переподготовке  РАНХиГС  Глазычев  кафедра им. В.Л. Глазычева 

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