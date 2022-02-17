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Общество     17.02.2022 10:32

23 февраля в Москве салютный дивизион ЗВО даст салют в День защитника Отечества

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Теги:  Москва  салют  День защитника Отечества  23 февраля 

17 февраля, Mossovetinfo.ru - 23 февраля в День защитника Отечества в Москве салютный дивизион ЗВО укомплектованный 76-мм орудиями ЗИС-3 образца 1942 года произведет салют из 30 артиллерийских залпов. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

В сообщении отмечается, что и моделировать сценарий салюта позволяет специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки.

Фото - ЗВО


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Теги: 
Москва  салют  День защитника Отечества  23 февраля 

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