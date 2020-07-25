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Общество     25.07.2020 10:34

40 лет без Высоцкого - 1980-2020

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Теги:  Высоцкий  40 лет  25 июля1980 

25 июля. - Mossovetinfo.ru - 25 июля 1980 года, 40 лет назад, остановилось сердце Владимира Высоцкого. В этот день в рамках проекта «40 лет без Высоцкого.1980-2020» Государственный Музей Владимира Высоцкого совместно с партнерами представляют онлайн-марафон памяти Владимира Высоцкого “Я люблю, и значит - я живу!”.

С 10 часов утра по московскому времени и в течение всего дня будут звучать песни, стихи и воспоминания о Владимире Высоцком.

Открывая онлайн-марафон памяти Владимира Высоцкого, сын Высоцкого, Директор Государственного Музея Владимира Высоцкого Никита Высоцкий сказал, что «в России и странах бывшего Советского Союза более 50 памятников Высоцкому». Он также отметил, что минувшие годы, это – «40 лет его присутствия в нашей жизни».
Открытая трансляция онлайн-марафона проходит с 10:00 до 20:00 на YouTube-канале Института Пушкина: https://www.youtube.com/watch?v=tn-jUnlJtr8

27 июля ожидается публикация записи онлайн-марафона на сайте Государственного Музея Владимира Высоцкого.

Высоцкий умер в период 22-й летней Олимпиады, проходившей в Москве в очень не простых политических условиях. Как отмечается на сайте музея, - официальная Москва хранила невозмутимое молчание. Ни телевидение, ни радио ни словом не обмолвились о смерти Владимира Высоцкого. Человек, которого любили и понимали миллионы, не заслужил хотя бы короткого упоминания даже по случаю своего ухода... Лишь в двух газетах – "Вечерней Москве" и "Советской культуре" – помещён скромный некролог и сообщение о похоронах.
Вся техническая мощь советского телевидения была брошена на подробное освещение Олимпиады. Не являлся исключением и день 28 июля 1980 года. Прощание с Владимиром Высоцким снимали только зарубежные телекомпании… Похороны Высоцкого стали демонстрацией искренней человеческой любви. Демонстрацией, объединившей людей по личной неконтролируемой привязанности.

Фото: сайт Государственного Музея Владимира Высоцкого Никита Высоцкого.

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Теги: 
Высоцкий  40 лет  25 июля1980 

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